I principali eventi in Molise di venerdì 13 dicembre 2019: diversi concerti in regione, Antonio4Sma a Isernia, Enzo Mauro a Guglionesi

CAMPOBASSO – Venerdì 13 dicembre con nuovi eventi in Molise, ecco i principali. A Campobasso dalle 15.30 accensione dell’albero di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II (17). Ad allietare l’evento ci sarà un’esibizione del coro Unimol diretto dal m° Continillo, che canterà i brani della tradizione. All’Ex Gil alle 16.45 proiezione del film “Una Terra Chiamata Molise 3” mentre nella BiblioMediaTeca Comunale incontro “Il contributo dell’Italia alla valorizzazione dei beni culturali mondiali” a cura della Società Dante Alighieri (17). All’Aula Magna Convitto “M. Pagano” appuntamento con Romanic@mente – Il futuro vitale della memoria molisana (18). Proseguono le mostre al Palazzo Ex Gil e Museo dei Misteri: SinTesi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, quella di Pino Bertelli “I volti di Poietika” (stessi orari) e Presepi & Tradizioni dalle 16.30 alle 19.30. In Piazza Vittorio Emanuele II invece si potrà utilizzare la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

In serata concerto di Natale “Happy Xmas. Music is not over” con la partecipazione del Coro dell’Università degli Studi del Molise alle ore 20 in Piazza Vittorio Emanuele II. Cena degustazione a La Roccia dalle 19 con Tintriga. Al Cotton Club ore 21 venerdì live music con Daria Tanno, Giulio Amicone, Raffaele Giancola e Daniele Marinelli. Al Kudetà Target2Thousand (21.45) con la voce di Veronica Geremia e chitarra e voce di Giuseppe Margiotta. Restando nel live anche al Binario 1 Cafè serata musicale con Song ‘e Napoli (21.30).

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 20.30 c’è “Antonio4Sma”, maratona Telethon Città di Isernia in ricordo di Antonio Di Rollo e a sostegno della ricerca contro la SMA (Atrofia Muscolare Spinale). Giunta alla 4° edizione “Antonio4Sma” si conferma appuntamento filantropico di riferimento per l’intera regione Molise. Nel pomeriggio al Salotto Storico dalle 17 Tombolata per bimbi mentre al Bunker Club 2.0 party anni 50 d’eccezione, in stile Rock ‘N’ Roll con music selection di dj Cannonball Record Hop.

A Termoli menù a tema presso i ristoranti del borgo antico per “Letteratura e cibo – A tavola nel borgo con Montalbano”. La Città Invibile, in Piazza Olimpia 1 organizza l’ultimo appuntamento con “Voci dal Silenzio“, un viaggio tra gli eremiti d’Italia. Dalle 18 proiezione del documentario e a seguire incontro col regista Joshua Wahlen. Ingresso libero con offerta consapevole. In via Firenza Finalmente è Venerdì dalle 19 con ARK aka Sonny mentre il B Club dalle 15 propone una “Giornata informativa sulla bellezza”, informazioni sul corretto utilizzo di Prodotti cosmetici, MAKE-UP, dell importanza di utilizzare attrezzatura sterilizzata e di avere un ambiente sicuro. Si parlerà inoltre della Fotoepilazione e del perche non è indicata per tutti. Il Molidoc invece propone dalle 18 Arte a Km Zero alla scoperta della bellezza sconfinata dell’arte con una live performance di pittura dei famosi artisti molisani (18). Prosegue fino al 15 il mercatino di natale in Piazza Monumento mentre Green Corpus dalle 19.30 propone “Sens’azioni in piscina, Bagno di suoni ancestrali” (prenotazioni al 3297151166).

A Guglionesi ospite Enzo Mauro per l’Aut Aut festival ore 21 presso il Teatro Fulvio. IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno mentre a Trivento c’è l’albero ad uncinetto e il mercatino natalizio.

Mostra giocattoli a Palazzo Norante di Campomarino (16.30) mentre a Campodipietra presentazione della smorfia campopetrese e Christmas soft darts (dalle 19). Mercatini di Natale a Ferrazzano dalle 17 mentre in Piazza della Libertà a Mafalda appuntamento con Babbo Natale ti aspetta, dove poter andare a scrivere la propria letterina dei desideri (15). Cinema d’inverno dalle 18 in programma a Palata mentre all’Alternative Musiclub di Montenero di Bisaccia c’è Enrico Capuano in concerto (22). Proseguono a Venafro fino al 15 dicembre i mercatini di Natale nella tecnostruttura della Villa Comunale.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.