I principali eventi in Molise di giovedì 13 febbraio 2020: al via una serie di iniziative per la festa degli innamorati nel capoluogo

CAMPOBASSO – Giovedì 13 febbraio con nuovi appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna partendo da Campobasso. Prosegue “Giornata della Memoria” la mostra storico-documentaria presso l’Archivio di Stato dalle ore 9:00 alle 17:00. asso e Isernia). Dalla 9.30 a Edonè welcome beauty appuntamento con la Giornata Make-up, lezione individuale di un’ora su ” Trucco personalizzato” dove si potrà imparare a valorizzare al meglio il tuo viso (info al 3278620783). A Decathlon in programma il corso base di escursionismo a cura della Guida Ambientale Guglielmo Ruggiero (18). Al via la due giorni di Campobasso in Love 2020. Nel cuore della città, nel cuore della storia, nel cuore degli innamorati a cura dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane. Al Pozzo dei Rospi serata karaoke. Serata frittura al Matrix Bistrot mentre alle 20 torna Campobasso Underground con cena e visita ai rifugi sotterranei (prenotazione obbligatoria al 328.8627594). Al Ristorante I Due Fuochi per cena degustazioni a base di baccalà mentre cena – spettacolo al Kudetà e Il Cervellone Molise al Sup Club.

A Termoli fino al 15 febbraio l’evento “Kiss me nel borgo – #unbacionelborgotermoli“, saranno posizionati in forma temporanea all’interno del borgo federiciano di , 4 “segnaletiche d’amore” nei punti più romantici e panoramici dello stesso, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la propria mamma, papà, nonna, amici, con il loro fido, compagno o compagna. Tutti gli scatti dovranno inoltre avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli. Dal 12 al 16 febbraio Molise in Fiera a Termoli con settanta gli espositori che hanno scelto di esserci, arrivano oltre che da Termoli e dal Molise anche dalla Puglia, dall’Abruzzo, dalla Sicilia e dalla Campania. Tante le aree tematiche rappresentate all’interno della struttura che è stata allestita in Piazza Papa Giovanni Paolo II dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

PROSSIMI EVENTI

Laboratorio metodo grafomotorio per bambini da 4 a 6 anni il 14 febbraio lezione di prova gratuita in Contrada Macchie 21 a Campobasso (iscrizione entro il 13 febbraio al 333.2180485). A Palazzo Vescovile di Termoli il 14 La Notte dei Cavalieri. Arriva Campobasso in love il 13 e 14 mentre per Serate Galanti, lezioni concerto degli alunni di strumenti Liceo Musicale Statale Galanti di Campobasso prossimo appuntamento per il 20 e 27 febbraio con “A tema di danza”. Alla Bibliomediateca di Campobasso il 15 convegno dal titolo “Il tempo del Carnevale“. Il 15 e 16 seminario “Sulle orme del lupo” con escursione naturalistica al Parco Regionale del Matese. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Giullari di Spade, musica e spettacolo il 23 febbraio ore 17 in Piazza Municipio a Campobasso. Dal 20 al 28 febbraio all’Incontreria Il Ponte di Bojano “Lucia”, mostra percorso di lettura.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.