Dopo il lungo stop dettato dall’emergenza sanitaria riaprono gli spazi culturali; inoltre la consueta presentazione di libri

REGIONE – Giovedì 13 maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

EVENTI IN PRESENZA

Il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta MACTE Digital, nuova sezione che ospiterà – a partire da Moira / Mɔjra / Mɔɪ.rə di Caterina Silva a cura di Marta Federici – una serie nuove opere commissionate appositamente per questo spazio digitale.

Il Santuario Italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

EVENTI ONLINE

La Scuola della Cattedrale del Duomo di Milano presenta Prefazioni ai Vangeli (Erasmo da Rotterdam) in diretta streaming sul sito di Duomo di Milano, alle ore 12. Modera Armando Torno, in dialogo con Mons. Gianantonio Borgonovo, Silvana Seidel Menchi ed Eric Noffke.

Eleonora Petrella ed Enrica Mannari presentano “Non ho niente da mettermi”. Dalla penna dell’amatissima fashion influencer Eleonora Petrella, un vero e proprio manuale di stile, pieno di consigli, suggerimenti e curiosità. Una guida pratica per trovare l’outfit perfetto: quello che si abbina con il nostro sorriso.

Vittorio Lingiardi presenta il suo libro Arcipelago N in diretta streaming sul sito Psicologia.io, alle ore 19. In occasione di Psicologia.io web Festival 2021. In dialogo con Anna Maria Speranza. I posti sono limitati fino ad esaurimento delle disponibilità, per info e prenotazioni è necessario iscriversi al form dedicato sulla pagina Psicologia.it

Andrea Vitali illustra il suo libro “Vivida, mon amour” in diretta streaming sulla pagina facebook di Scrittori a domicilio, alle ore 21. Anni Ottanta, in una cittadina sulle rive di un lago del Nord Italia, al confine con la Svizzera: un aspirante medico condotto si invaghisce di una misteriosa ragazza incontrata a una festa.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Venerdì 14 maggio alle ore 10, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, si terrà l’evento dal titolo “Volare con il Giro d’Italia 2021”. Presenzieranno gli studenti del Liceo Scientifico e Aeronautico di Bergamo Antonio Locatelli.

Anche il Molise aderisce a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2021”, l’evento nazionale che lancerà la 42ma edizione del Meeting di Rimini e che ne inaugurerà il cantiere. Sabato 15 maggio dalle ore 17.30 alle 20.00 saranno aperti i due punti di collegamento molisani con la Fiera di Rimini: a Campobasso (presso il Terzo Spazio di via E. Cirese) e a Guglionesi (presso la villa comunale di Castellara, o presso la sala della Casa del Fanciullo in caso di pioggia) si potrà seguire l’evento online di presentazione del Meeting.

Sabato 15 maggio passeggiata sul fiume Carpinone Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente (3287639268).

Sabato 15 maggio 2021, alle ore 16, il secondo appuntamento della manifestazione Un Mese di Libri – Macchiagodena 2021 è con la giornalista e scrittrice, Nadia Verdile. L’autrice presenterà nel paese isernino, con il giornalista di Telemolise, Tonino Danese, il suo ultimo libro Carne Viva.

Sabato 15 e domenica 16 maggio per le Giornate FAI di Primavera visite guidate al Complesso Monumentale Santa Maria in Casalpiano Morrone del Sannio (14.30-19 sabato e 10-19 domenica).