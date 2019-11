I principali eventi in Molise di mercoledì 13 novembre 2019: incontro all’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, concerto dei New Trolls a Campobasso, mostre e movida

CAMPOBASSO – Mercoledì 13 novembre seconda serata di concerto dei New Trolls alle ore 21 presso il Teatro Savoia di Campobasso. Nell’intervista a Vittorio De Scalzi tra i temi affrontati anche quello dei brani che saranno eseguiti nel concerto oltre quelli di Concerto Grosso: “Certo, è il prezzo della vecchiaia – dice De Scalzi scoppia a ridere ndr -. La storia dei New Trolls è molto lunga, così come il repertorio. La scaletta non è fissa, ma insieme a Concerto Grosso ci sono anche altri brani. Dipende anche dall’umore del pubblico, ogni sera è una sera diversa”. Sempre nel capoluogo di regione segnaliamo lo stage di Lotta Libera con il Maestro Riccardo Mezzetti ex atleta FF.OO. Il seminario verterà sulla lotta olimpica adattata al combattimento totale ed è rivolto a tutti gli appassionati, agonisti ed insegnanti di qualunque disciplina. Sarà una occasione di studio e confronto, per migliorare il proprio bagaglio tecnico. Si palla dalle 22.30 con il Random Party de Il Mercoledì del Villaggio del Mama’s. Musica house e commerciale con Gaetano Ciolfi, Luca Cucucllo e la voce di Roxy B, ingresso libero.

A Termoli l’Istituto comprensivo Brigida partecipa con un evento alla Giornata della gentilezza, la diversità è ricchezza alle ore 16 presso la sede della scuola in via Cina. Tutti i ragazzi della scuola saranno coinvolti nei laboratori, nelle sfilate, nella lettura di brani, nelle esibizioni musicali. Gli studenti dell’Alberghiero di Termoli presenteranno alcuni piatti tipici tradizionali. Saranno presenti anche rappresentanti di Intercultura presenti al Boccardi, lo SPRAR Siproimi di Termoli, l’Associazione Kamastra, gli sportelli linguistici croato ed albanese, l’associazione Associazione Stowarzyszenie APOLONIA e l’associazione tunisina Salam, lo Sportello Eurodesk. L’evento ha visto la collaborazione del Comune di Termoli e dell’Ufficio scolastico regionale per il Molise. Un pomeriggio all’insegna della cultura, della musica, delle tradizioni gastrononiche e …della gentilezza.

Incontro con autori molisani a Il Chiosco Bar – Gelateria alle ore 18.30. Prosegue la mostra di Giuseppe Uncini al MACTE con ingresso gratuito dalle 11 fino alle 22. Altra mostra quella di pittura di Helana Manzan “Archetyp’Art Mundo” a Castello Svevo. Presso la Caritas Termoli – Larino la “Settimana del Povero 2019”.

A Venafro prosegue al mostra di Michele Janigro fino al 3 dicembre prossimo presso la Palazzina Liberty. Sarà possibile visitarla ogni giorno negli orari di apertura della struttura sia la mattina dalle 9.00 alle 12.00 che il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.