A Campobasso “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” e il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

REGIONE – Venerdì 14 marzo ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 3 maggio 2025, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta l’anteprima italiana del progetto Il falco di Karachi di Elisa Caldana.

Presso la sede dell’Archivio, fino al 31 maggio 2025, si terrà la mostra “Le Mille di Isernia: una rivolta di promesse e merletti”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 14 MARZO

C’é tempo fino al 20 marzo per iscriversi al Concorso nazionale sul fumetto “Jacomania: l’Agenda 2030 vista da Jacovitti“.

A Campobasso, dalle 18 alle 23, il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe. Proseguirà fino al 16 marzo.

Al Teatro Savoia di Campobasso Michela Giraud porta in scena “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 marzo

Alle ore 17:30, presso la Sala “Celestino V” in via Mazzini a Campobasso verrà presentato l’ultima “fatica” letteraria del giornalista Stefano Venditti intitolata “La diversità è una risorsa”.

Alle ore 20.45 nel Teatro Fulvio di Guglionesi, andrà in scena “Una relazione per un’accademia”.

Al Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, a Campobasso, sarà presente Gabry Ponte, fresco vincitore del San Marino Contest Song.

16 marzo

Giornata sulla potatura e gestione frutteto familiare a Pietracatella.

Alle ore 18 nel Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “Una relazione per un’accademia”.

17 marzo

Alle ore 20.30 nel Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “Una relazione per un’accademia”.

22 marzo

XXXIII Giornate FAI di Primavera.

23 marzo

XXXIII Giornate FAI di Primavera.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.