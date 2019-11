I principali eventi in Molise di giovedì 14 novembre 2019: a Campobasso “PassTeggiando”, incrontri culturali nel pomeriggio, gusto e movida in serata. Cinema a Termoli

CAMPOBASSO – Partiamo da Campobasso in questo 14 novembre di eventi in Molise. Nel pomeriggio diversi appuntamenti a partire dalle 17 all’Auditorium ex Gil con “Pe la Majella … sotte a u Monforte”, vent’anni di cronaca campobassana dal palcoscenico alla radio (ingresso gratuito). Alle 17.30 Il giovedì di Nati Per Leggere, lettura a bassa voce in famiglia per bambini tra i 4 e i 6 anni presso la BiblioMediaTeca, alle 18 la Casa del Popolo ospita Dal nucleare ai cambiamenti climatici, 40 anni di lotte e vertenze. Si tratta di un incontro con l’On. Paolo Galletti e il prof. Alberto Tarozzi (Unimol). Sempre alla 18 presso l’Antistadio Selvapiana “1° Memoria Peiro Armaretti”. Nel centro storico invece troviamo “PassTeggiando” ovvereo una cena itinerante nei ristoranti del centro storico, divisa in più fasce orarie. Per una sera un unico ristorante dove degustare dall’antipasto al dolce PassTeggiando di locale in locale tra i vicoli del borgo antico (menù a 35 euro, per prenotazioni 0874.418460). Aperitivo cenato con stinco e risotto al Matrix Bistrot mentre a O’ dei pazz Chef Angelo Pagano “Vini da Vitigni Bari” con degustazione di diversi vini come: Agostinella Bella Ciao Az Podere Veneri Vecchio, Bellone Castore Az. Cincinnato, Incrocio Bruni 54 Vigorìa Az. Agricola Mezzanotte, Nascetta Anas’ Cetta Az. Ag. Elvio Cogno, Nero Buono Polluce Az Cincinnato. Nel dopo cena si potrà ballare all’Xcalibur per il giovedì caraibico mentre il Binario 1 Caè Club propone Il Cervellone.

Ad Agnone c’è, in esclusiva per il Molise, “Lercio” con i giornalisti Vittorio Lattanzi ed Eddie Settembrini dalle 18 al Teatro Italo Argentino. A Casacalenda dalle 11 presso la Galleria Franco Libertucci si terrà una giornata di incontro/laboratorio con gli studenti del Master in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale e il Finissage della mostra ‘la natura ai minimi termini’ foto di Francesco Morgillo. A Larino a Palazzo Ducale, Sala Freda “Non fermarti all’apparenza, va oltre” incontro dove affrontare il tema di “rimettere al centro la persona”, diversi gli interventi (ore 17.30).

A Termoli presso la Caritas Termoli – Larino la “Settimana del Povero 2019”, inoltre prosegue la mostra di pittura “Archetyp’Art Mundo” a cura Helena Manzan a Castello Svevo e quella Giuseppe Uncini al MACTE. Per la rassegna cinematografica vol. 7 “Tempi Moderni” ci sarà al Cinema Oddo il film “Cafarnao” alle 18 e alle 21.

A Tufara processione in onore di San Giovanni Eremita mentre a Venafro prosegue al mostra di Michele Janigro fino al 3 dicembre prossimo presso la Palazzina Liberty. Sarà possibile visitarla ogni giorno negli orari di apertura della struttura sia la mattina dalle 9.00 alle 12.00 che il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.

