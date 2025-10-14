Al MACTE di Termoli, “Scollamenti” celebra i 70 anni del Premio Termoli con opere di 20 artisti tra icone e voci preziose dell’arte italiana
REGIONE – Per martedì 14 ottobre Molisenews24.it ricorda la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, allestita presso il MACTE di Termoli. La mostra non solo celebra i 70 anni del Premio Termoli, ma mette in luce la forza e la vitalità dei linguaggi dell’arte attraverso le opere di 20 artisti e artiste, da figure iconiche come Carla Accardi e Mario Schifano, fino a percorsi meno noti ma preziosi come quelli di Riccardo Lumaca, Tomaso Binga, Carlo Carchietti o LeoNilde Carabba.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE.
18 ottobre
Campobasso, visite alla Banca d’Italia per “È Cultura!” 2025.
Birra al Borgo a Molise
Alle ore 19.00 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino Concerto SOLO PIANO di Maria Gabriella Castiglione
19 ototbre
A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.
Il pranzo della domenica a Santa Maria de Foras
Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.
2 novembre
Sapor d na vota a Spinete.
23 novembre
Sagra della polenta a Macchiagodena.