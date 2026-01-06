Mostre, concerti, tradizioni dell’Epifania e cultura da Campobasso a Termoli, Capracotta, Bagnoli del Trigno e Santa Croce di Magliano

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che il 6 gennaio propone una ricca serie di appuntamenti dedicati all’arte, alla tradizione e alla musica. A Campobasso è l’ultimo giorno per visitare l’esposizione dei presepi artigianali nell’atrio di Palazzo San Giorgio e la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri, mentre a Capracotta la Sala Polifunzionale ospita fino a stasera la mostra “Lo splendore di marmo”. Proseguono invece le esposizioni a Bagnoli del Trigno, con la XV Mostra del Presepe, al MACTE di Termoli con “Scollamenti”, e al Palazzo GIL di Campobasso con la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo.

La giornata dell’Epifania offre anche eventi dal vivo: il presepe vivente di Guardialfiera, il ritorno della Befana in piazza Vittorio Veneto a Termoli, il concerto “Venite Adoremus” nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso e lo spettacolo Disney dell’Orchestra Benedetto Marcello al Teatro Italo Argentino di Agnone.

MOSTRE

Ultimo giorno nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino a stasera, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Ultimo giorno per la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 GENNAIO

Presepe vivente a Guardialfiera.

A Termoli torna “Arriva la Befana” in piazza Vittorio Veneto.

Alle ore 17.00 nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso il concerto dell’Epifania “Venite Adoremus”.

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva lo spettacolo Disney con l’Orchestra Benedetto Marcello.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 gennaio

Al’Auditorium d’Italia di Isernia Lo Schiaccianoci con il Balletto di Mosca.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli.

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.