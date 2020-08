Diverse soluzioni per il pranzo e cena a Campobasso, Isernia. Galà di Festagosto a Cala Sveva, Festa dell’Emigrante a Mafalda

REGIONE – Sabato 15 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali per il Ferragosto e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

Partiamo da Campobasso con l’apertura del Museo Pistilli dalle 13 alle 19. Ai Due Fuochi con il pranzo a menù fisso 35 a persona con saluti e formaggi nostrani, parmigiana di zucchine, polpette cacio e uova, lasagne alla bolognese, tagliata di vitello con rucola e pomodorini, gelato alla vaniglia variegato e amaro del capo (prenotazioni al 349.1510325 o 392.9572881). Il Ristorante “Lo Chalet da Zia Cristina” presenta un menù con antipasto dello Chalet, cavatelli con rucola e pomodorini, crioli al ragù, grigliata mista con pollo alla cacciatora con insalata e verdure grigliate, anguria con tiramisù, vino acqua e caffè (25 euro, prenotazioni anche per l’asporto allo 0874460456). Il Ristorante La Roccia organizza il pranzo con menù fisso a 30 euro. Fantasia della Roccia con Tortino di Patate e Tartufo – Primo Misto: – Lasagne con Carciofi e Gorgonzola – Cecatelli al Ragù di Ventricina – Torretta di Vitellino ripiena di Melanzane e Caciocavallo su letto di patate saporite – Bouquet di Frutta con Parfait alla Gianduia (info e prenotazioni al numero 0874-38159).

A Isernia Me.Mo Cantieri Culturali organizza alle 10 e alle 12 visite guidate al Museo del Paleolitico. Il ristorante Da Patrizio organizza un menù fisso a 40 euro con catalana di crostacei, baccalà arracanato al pistacchio, fusillioni con ombrina e pesto siciliano, pesce spada alla griglia con salsa agrodolce di cipolla, arancia e capperi, insalata dell’orto, choux craquelin al mango e vino escluso.

A Termoli Galà di Ferragosto a Cala Sveva dal pranzo alla cena spettacolo con Alex di Rocco al Sax. Dalle 22.30 dj set dei dj’s Nik di Palma, Alex Torraco, Luca di Campli e Miro con musica d’ascolto (info e prenotazione tavoli Gianni 347.7882117).

A Venafro Me.Mo Cantieri Culturali dalle 9 alle 11 organizza la visita al Castello Pandone mentre a Mafalda in piazza della Libertà “Festa dell’Emigrante” con Santa Messa alle 11 e aperitivo in piazza.

Dal 12 al 18 agosto a Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano “Rocciamorgia 2020“. A Summerland presso le Cupolette a Vinchiaturo ferragosto in piscina con grigliata (orario di apertura 9.30-21). Menù a 20 e 10 euro con lasagne, grigliata mista e acqua (prenotazioni al 340.49544937).

Ad Agnone presso lo Staffoli House al via il Corsalonga Western Show fino al 16 agosto dalle 10 tutti i giorni: cavalli, musica Country, ballo County Spettacoli, Villaggio Indiano, Artigianato e buon cibo. Ingresso libero. West & Dollies sarà presente con il suo Stand per la raccolta fondi. A Campodipietra per le festività in onore di San Michele Arcangelo alle 22 Adorazione a San Michele presso la Chiesa San Martino Vescovo a cura della Pastorale Giovanile “Maranatha”. Al Nuovo Caffè Letterario un ring poetico/musicale sull’amore si incontreranno Bukowski e Neruda dalle 22 con special guest l’attrice Claudia Carlone (per info e prenotazioni: 0865/79203).

A Bonefro dalle 17 alle 19 Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” mostra di costumi e abiti tradizionali molisani mentre a Sepino visita guidata ad Altilia a cura di Me.Mo Cantieri Culturali alle 11 e alle 17.

PROSSIMI EVENTI

Teatro per bambini a Campobasso con tre eventi nei giorni 20 e 27 agosto a Villa De Capoa.

Il 16 agosto escursione “L’alba a Monte Campo” trekk anello di Monte Campo / S. Lucia / Prato Gentile mentre a Borgotufi Castel del Giudice escursione con musica nel bosco.

Dal 17 al 21 agosto cinque appuntamenti con Cinema al Corso a Campobasso proiezione, sempre dalle ore 21.00 nell’ordine, di Il Re Leone (17 agosto), 1917 (18 agosto), Piccole donne (19 agosto), City of crime (20 agosto), Le Mans: la grande sfida (21 agosto).

Il 18 agosto torna con la 5° edizione Castel del Giudice Buskers Festival 2020 con spettacoli e street food.

10° Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo con quattro serate. Si parte il 19 con l’incontro con Domenico Iannacone in “Che ci faccio qui”, il 20 reading spettacolo con Franco Arminio “La cura dello sguardo”, il 21 racconti di Valentina Farinaccio in “Quel giorno”, il 22 presentazione del libro “Nel mare c’è la sete” e concerto di Erica Mou.

Il 23 agosto Yoga nel Meleto a Castel del Giudice.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.