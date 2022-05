A Palazzo San Francesco di Isernia concerto dedicato a Bach; al Teatro Fulvio di Guglionesi in scena “Il Cantico dei cantici”

REGIONE – Domenica 15 maggio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É domenica e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Ultimo giorno per visitare al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza.

Alla Fondazione Molise Cultura, dal 19 al 31 maggio, la collettiva “Diventare oceano” di sette autori che, attraverso le immagini, narrano in maniera autentica la parte più intima del loro cuore e della loro anima

Fino al 26 giugno 2022 presso la Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, la mostra antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio” dell’artista molisano Antonio Corbo. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che accompagni il visitatore alla scoperta e alla comprensione dei principali filoni di ricerca perseguiti dall’artista nel corso della sua carriera. In particolare: Estetica Paradisiaca, Primordialità, Teorie del cosmo, Sublime e Introspezione. Una distinzione, dunque, di tipo contenutistico dalla quale emergeranno anche le differenti tecniche pittoriche impiegate dal maestro.

GLI ALTRI EVENTI DEL 15 MAGGIO

Alle 9, presso la Villa Comunale di Vinchiaturo, con l’esibizione della Banda degli Alpini prenderà il via la prima edizione della Festa dell’anziano “Tra tradizioni e generazioni”.

Alle 17, presso la sala del teatro del Dopo Lavoro Ferroviario a Campobasso andrà in scena lo spettacolo di burattini “Le avventure di Pinocchio, il Regno di Mangiafuoco e il fantasma della Braga Rotta”.

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 laboratorio con merenda della nonna per bambini dai 3 agli 8 anni al Palazzo Marchesale di Ripalimosani.

Alle ore 18 a Palazzo San Francesco di Isernia il secondo appuntamento di Classica 423: l concerto dedicato al compositore e musicista tedesco del periodo barocco, Johann Sebastian Bach, in particolare a sua moglie Anna Magdalena.

Alle 20.30 presso il Teatro Fulvio di Guglionesi (anche domenica 15 maggio, ore 18.00 e lunedì 16 maggio, ore 20.30 presso il Teatro del Loto – Ferrazzano) in scena “Il Cantico dei cantici”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 maggio

Alle ore 17.30 (e mercoledì 18 maggio alle ore 10) sono in programma due webinar, completamente gratuiti, dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali la “rivoluzione” tecnologica e digitale.

28-29 maggio

A Montaquila trentanovesima edizione della Sagra della Frittata.

3 giugno

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’Associazione teatrale Le Cuncjarie porta in scena “Isse, essa e u’ malamente”. Rappresentazione in vernacolo scritta e diretta da Paola Mariano.