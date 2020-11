In serata omaggio a Fellini, concerto di Eugenio Finardi e progetto su Beethoven con la FVG orchestra. Viaggio alla scoperta di Florentia

REGIONE – Domenica 15 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

Escursione autunnale nella riserva naturale Orientata di Pesche (IS). Incontro alle 9 presso parcheggio Papa Giovanni XXIII Pesche. Costo di partecipazione 15 euro, info su Associazione Inforesta.

Giornata dedicata alle piante commestibili e officinali immersi nel Bosco di San Giacomo Degli Schiavoni, ricco di flora autoctona. A cura di Wild Life School di Antonio Caprara, info e prenotazioni 348.5921343.

ONLINE

Il Dipartimento Educativo del Chiostro del Bramante alle ore 14.00 sui canali social Facebook (https://www.facebook.com/chiostrodelbramante/) e Instagram del Chiostro, propone alle famiglie una videolettura dedicata a BANKSY di Fausto Gilberti edito da Corraini Edizioni, da poter fruire in digitale. Un racconto condurrà i partecipanti alla scoperta dell’artista sconosciuto più famoso al mondo nella splendida cornice rinascimentale del Chiostro del Bramante, nel cuore pulsante del centro storico di Roma. Un contenuto didattico digitale per imparare a “leggere l’arte”, a scoprire le mille storie che si nascondo dietro le opere e a conoscere più da vicino i grandi protagonisti. Attraverso il disegno di apprezzati illustratori e le poetiche parole lette dagli educatori museali del Chiostro del Bramante, si condurranno i partecipanti in un viaggio fatto di narrazioni inedite e coinvolgenti.

“Disperanza” è il nuovo libro di Giulio Cavalli che sarà presentato alle ore 17.30 in Live Streaming dalla pagina FB del Gruppo Emergency Catania (https://www.facebook.com/gruppo.emergencycatania). Modera l’incontro Mirko viola – CittàInsieme Catania. Intervengono: Rosario Mangiameli – Prof di Storia Cont. UniCT, Riccardo Insolia – Ingresso Libero – Fond. L.Puggelli, Elena Bonaccorso – Consulente editoriale. Con la partecipazione di: Francesco Zappalà – Pianista.

Alle ore 17.30 “Alla scoperta di Florentia“. Oggi si presenta così, ma questo era in origine era un luogo sacro, perché sacro si credeva fosse il punto di incontro tra cardo e decumano. Da questo luogo, dal cuore della città, quando essa nasce come accampamento romano assegnato forse ad alcuni veterani di Giulio Cesare, avrà inizio la nostra passeggiata alla scoperta dell’antica Florentia. Evento su Zoom prenotazione tel sms whatsapp 3208259571, email info@sconfinandointoscana.it (https://www.facebook.com/events/325340048918383/).

Omaggio a Fellini alle 17.30 e ore 21 a cura di Piemonte Jazz. Il concerto sarà trasmesso gratuitamente in streaming su www.moncalierijazz.comInformazioni e prenotazioni info@moncalieriazz.com 0116813130. Questi i musicisti: Ugo Viola – fisarmonica, Fulvio Chiara – tromba, Albert Hera – voce/sax soprano, Fabio Giachino – pianoforte, Federico Marchesano- contrabbasso, Alessandro Minetto – batteria. Composizioni, arrangiamenti e direzione: Andrea Ravizza.

Alle 20.30 live acustico in diretta streaming di Eugenio Finardi dal Teatro Manzoni di Monza. Si potrà assistere al live acustico tramite il sito della Regione Lombardia collegandosi a questo link: https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/live Live in acoustic duo con Giuvazza, opening act Annie Barbazza.

Alle 21 in streaming dal Teatro Comunale di Monfalcone (www.fvgorchestra.it) nel 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, la FVG Orchestra lancia LUDWIG, progetto monotematico dedicato al grande compositore tedesco per “riempire un vuoto di suoni in presenza”, con una rosa di solisti e direttori d’eccellenza nazionali ed internazionali. Dal Teatro Comunale di Monfalcone verrà trasmesso in streaming sul sito della FVG Orchestra (www.fvgorchestra.it), il secondo dei cinque “balsami Ludwig”, con Annamaria Dell’Oste soprano e Paolo Paroni direttore. L’evento è organizzato con la collaborazione e il sostegno di Comune di Monfalcone, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. Programma di Ludwig #2: 𝐿𝑢𝑑𝑤𝑖𝑔 𝑣𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑒𝑡ℎ𝑜𝑣𝑒𝑛 (1770 – 1827): Coriolano, ouverture in do minore, op. 62; Ah, perfido!, scena ed aria per soprano ed orchestra, op. 65; Sinfonia n. 5 in do minore op. 67; 𝘈𝘭𝘭𝘦𝘨𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘣𝘳𝘪𝘰 – 𝘈𝘯𝘥𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘰𝘵𝘰 – 𝘈𝘭𝘭𝘦𝘨𝘳𝘰 – 𝘈𝘭𝘭𝘦𝘨𝘳𝘰.