Secondo giorno della Milano Fashion Week, la classica Settimana della Moda di Milano che quest’anno sarà in versione digitale. Oggi, a partire dalle 10.30, sfilate di David Catalan, Spyder e Churchs.

Al Gabinetto Vieusseux riprendono le attività e ripartono le celebrazioni per il bicentenario. Il ciclo di incontri Le Parole del Voesseux torna in modalità virtuale sulla piattaforma Più compagnia del Cinema La Compagnia di Firenze, dove sarà fruibile in streaming. L’appuntamento delle 11 é con Guido Tonelli, professore di fisica all’Università di Pisa. Come portavoce dell’esperimento CMS presso il CERN, è stato uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs. Per questo risultato ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi e la medaglia d’onore del Presidente della Repubblica.

Alle 15.30 su didasconline.it l’associazione culturale Didasco dedica una conferenza alle donne che hanno fatto la storia. Studiose, artiste scienziate, ma anche religiose, attiviste politiche e nobili potenti: da Rosa Minghetti a Maria Malvezzi Hercolani, da Elisabetta Sirani e Laura Bassi, passando per Santa Caterina De’ Vigri.

A partire dalle 20.30 sulla pagina Facebook di Circolo dei lettori si va alla scoperta della poesia di Amelia Rosselli Nata a Parigi nel 1930, a 10 anni è costretta a fuggire dalla Francia in seguito all’assassinio, compiuto dalle milizie fasciste, del padre e dello zio Nello. Del 1964 è la sua prima raccolta di poesie, Variazioni belliche. È autrice di recensioni editoriali, traduzioni, saggi di teoria musicale. Frequenta gli ambienti letterari romani, entrando in contatto con gli artisti d’avanguardia del Gruppo 63. Tra le pubblicazioni: Sleep. Poesie in inglese, Impromptu, La furia dei venti contrari, Appunti sparsi e persi, La libellula. Muore l’11 febbraio 1996. Leggerano versi di Amelia Rosselli Camilla Sandri Bellezza e Roberta Lanave de Il Menu della Poesia.

Alle 16.30 sulla pagina Facebook di Studio aperto Via dell’Arco la prof.ssa Ida Garzonio ci porterà alla scoperta di particolari del Decameron di Boccaccio che riguardano la musica, la danza, la poesia.

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, domenica 17 gennaio. Vi proporremo, come di consueto, gli orari delle Sante Messe. Alle 18 sulla pagina Facebook PartecipArt tour virtuale nella storia dell’arte per conoscere il valore e i simboli dei colori: costo 5 euro. Alle 20 sulla pagina Facebook Bellezze di Roma il corso online Culti Egizi Mitraici e Pantheon.