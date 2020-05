Il weekend dedicato agli eventi online si apre con l’intrattenimento musicale di Luca Canale, lo show di Mago Jeck e le lezioni di ballo

REGIONE – Sabato 16 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo pertanto una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo alle 18 “Live animation” di Luca Canale mentre alle 21.30 lo spettacolo di magia del Mago Jeck. All’interno della pagina anche la rubrica “Gioiellando” con Pasquale Carotenuto, i racconti per bambini alle 16 e il “Tea time” a cura di Daniele Pallotta alle 17.

Si torna a ballare su Io ballo da casa Italia (@ioballodacasa) con tre lezioni dalle ore 15. Si parte con un boogie footwork a cura di Dimitri Masotti quindi alle 16 lezione di Balboa con Marco ed Eleonora e infine alle 17 ci sarà Alexsia Ghezzo con Solo Jazz The Big Band Era.

Tra gli appuntamenti consigliati da L’Opinionista troviamo Diodato, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Fai rumore” il rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, che per la prima volta dopo sessantaquattro anni, non andrà in onda, lasciando spazio all’evento Europe: Shine A Light, un’occasione per celebrare la musica e gli artisti che hanno trasformato la competizione europea in uno degli show più seguiti e amati a livello internazionale. Si potrà seguire dalle ore 21 in streaming su Rai Play. Sulla pagina ufficiale Facebook di Paolo Belli alle ore 21 arriverà il Commisario Tecnico Roberto Mancini.

PROSSIMI EVENTI

Il 17 su Termoliwild alle 21.45 il Cielo in una stanza con Stefano Tocchio. Dopo il primo incontro tenuto con Termoliwild.it, dove ho trattato un primo approccio astronomico e di orientamento nel cielo con anche fugaci cenni storici, nel secondo incontro si parlerà di distanze astronomiche faremo alcune riflessioni sull’universo con semplici esempi e mostreremo alcune immagini per poi introdurre i prossimi argomenti di astronomia.

