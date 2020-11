Ci si interroga sul risultato delle elezioni negli USA ma si celebra anche un artista come John Lennon e si ascolta la lettura di fiabe

REGIONE – Lunedì 16 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

ONLINE

Col fiato sospeso abbiamo guardato la Georgia flippare da rosso a blu, abbiamo letto di Trump che chiedeva lo stop del conteggio dei voti e delle persone fuori dai seggi elettorali. Ma perché? Per l’economia mondiale e per gli equilibri internazionali le elezioni americane, quest’anno più che mai, hanno rappresentato un punto di svolta per tutto il mondo. Se ne discuterà insieme con Lorenzo Zamponi, assistant professor presso la Scuola Normale Superiore di Firenze, dalle 17:00. (su https://www.facebook.com/events/387733439093933/)

Alle 20.30 il consueto appuntamento de Il Club del Libro magico, in forma online: ci si incontrerà su Skype per condividere la lettura del mese, “Fiabe irlandesi” di James Stephens. L’incontro è aperto a tutti, previa richiesta adesione scrivendo privatamente sulla pagina Facebook “Il club del libroo magico” oppure alla email info@lapiramide.ra.it o ancora inviando un messaggio al whatsapp 391.4078788.

Alle 21, in apertura alla Milano Music Week, si terrà il concerto per celebrare gli 80 anni della nascita di John Lennon e i 40 dalla sua morte. La line up sarà composta da: Morgan, Arisa, Selton, Noemi, Federico Poggipollini, Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Leo Pari, Camilla Magli e Filippo Graziani. Ogni artista ha scelto un capolavoro di Lennon, che verrà suonato dal vivo insieme alla band fissa sul palco del Fabrique di Milano. Le canzoni della discografia dell’ex Beatles verranno reinterpretate dalla resident band composta da: Roberto Angelini (Propaganda Live), Gianluca de Rubertis, (Il Genio), Roberto Dell’Era (Afterhours, The Winstons), Danysol, Sebastiano Forte, Walzer, Enrico Gabrielli, (Calibro 35, PJ Harvey), Lino Gitto (The Winstons) e Andrea Pesce (Tiromancino).#LENNON80 è un evento di charity ideato per continuare a raccogliere fondi per i lavoratori della musica e sensibilizzare le istituzioni sulle difficoltà del settore. Ogni euro ricavato dall’operazione, al netto delle spese di produzione e di SIAE, sarà devoluto al Fondo Covid 19 – Sosteniamo la Musica – ideato da Music Innovation Hub in collaborazione con FIMI. (su https://www.facebook.com/events/350013369394461/)

Ultimo giorno dell’ottava edizione del CiakPolska Film Festival, con il meglio del cinema polacco contemporaneo: gratuitamente sulla piattaforma della Cineteca di Milano – www.cinetecamilano.it si potrà vedere Roza di Wojciech Smarzoszk.