Sapori d’autunno a Cercepiccola, Civitanova del Sannio e Casacalenda: Concerti e spettacoli a Campobasso, Isernia e Termoli

REGIONE – Sabato 16 novembre 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 25 gennaio 2025, al MACTE di Termoli, sarà visitabile “Le buone ombre”, la personale di Irene Fenara.

Fino al 26 gennaio 2025., presso il prestigioso Palazzo San Francesco di Agnone, sarà visitabile la mostra “Spazio e Tempo” dell’artista Helena Manzan.

GLI ALTRI EVENTI DEL 16 NOVEMBRE

San Martino nelle vecchie cantine a Civitanova del Sannio (dalle 18.30).

Dalle 19.30 Cantine cercepiccolesi a Cercepiccola.

Castagne e vino novello a Casacalenda.

Alle ore 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso concerto del duo sassofono-pianoforte, composti da Gaetano Di Bacco e Giuliano Mazzoccante, dal titolo “Da Parigi a New York”. Il programma prevede musiche di Claude Debussy (Rhapsodie Mauresque), Fernande Decruck (Sonata in do diesis), Roger Boutry (Divertimento), Paul Creston (Sonata op. 19) e George Gershwin (Rhapsody in Blue Fantasia).

Alle ore 20 a Termoli( L’Enocentrico) spettacolo musicale e di danza do Iacopo Schiavo OutAut feat Luca Ciarla.

Alle 21, presso l’Aula Magna della Diocesi di Isernia, la Cineorchestra di Castelpetroso darà vita al primo appuntamento dei Concerti solidali a lume di candela.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 novembre

Festa del Ringraziamento alla Parrocchia di San Michele Arcangelo a Baranello.

Torna a Campobasso Campobazar, mercatino dello scambio e del baratto.

“Impara l’arte e mettila da parte”, laboratorio di artigianato a Ripalimosani (amche il 28 novembre, il 15 e il 21 dicembre).

Alle 18, presso il S. Antonio di Termoli, concerto del duo composto da Andrea Oliva (flauto) e Anna Loro (arpa). Il programma prevede musiche di C. Saint-Saëns, N. Rota, C. Debussy, P. Chertok, G. Fauré, L. Ganne.

Alle 18 al Teatro Savoia di Campobasso l’Orchestra Sinfonica del Molise porta in scena la Carmen.

21 novembre

All’Auditorium “10 settembre 1943” di Isernia Giovanni Ninno Mandrake porta in scena “Imbarazziamoci”.

22 novembre

Festa del cioccolato a Termoli (fino al 24).

Alle ore 20:30, presso il nuovo locale L’Enocentrico di Termoli, si terrà una serata dedicata alla musica e alla danza (Info e dettagli: www.adrifest.com).

All’Auditorium “10 settembre 1943” di Isernia Giovanni Vernia porta in scena “Capa fresca”.

23 novembre

VI Edizione del Premio Culturale “Il Coltello d’Oro” a Frosolone.

“Presidenzialismo e autonomia differenziata”, incontro a Termoli.

Alle 21 all’Auditorium d’Italia di Isernia va in scena “Amy Winehouse: L’amore é un gioco a perdere”.

29 novembre

Alle 18 al Teatro Savoia di Campobasso Orchestra Sinfonica del Molise in BeethovenFest 2024.

Al Teatro Savoia di Campobasso va in scena “Alla ricerca dell’uomo ragno”.

30 novembre

Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena “Delirio a due”.

All’Auditorium d’Italia di Isernia va in scena “Alla ricerca dell’uomo ragno”.

1 dicembre

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena “Delirio a due”.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Maurizio Battista porterà in scena “Only Maurizio.

7 dicembre

“Festa dei fuochi rituali” a Isernia.