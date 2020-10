Evento online con partecipazione e interventi di studenti dell’IIS Boccardi di Termoli, degustazione birre a Luppolover, quiz all’Xcalibur

REGIONE – Venerdì 16 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

CAMPOBASSO

A Campobasso presso la Fondazione Molise Cultura “X Biennale dell’incisione italiana contemporanea Città di Campobasso 2020” omaggio a Domenico Fratianni. Mostra disponibile fino al 18 ottobre.

Alle 15 il VSK Medical (Viale Alessandro Manzoni, 71) effettua consulenze per l’infertilità di coppia, visite ginecologiche e consulenze senologiche (per appuntamento o maggiori informazioni:+39 089 468 640 – +39 366 72 62 997).

All’Xcalibur Laser Game torna l’appuntamento settimanale con l’Eugenium quiz.

Dalle 10 evento online Erasmusdays 2020. L’Erasmusday Molise vede la partecipazione e gli interventi di studenti dell’IIS Boccardi di Termoli che hanno svolto esperienze all’estero nell’ambito di Erasmus+s e quello del referente di Education Berlin, partner tedesco che ha ospitato alcuni di loro. La prof.ssa Maria Maddalena Chimisso spiegherà in che modo ed in quale misura l’esperienza Erasmus contribuisce al miglioramento qualitativo dei percorsi didattici e formativi e alla crescita personale degli studenti. Spazio poi dai protagonisti della giornata, gli studenti, i racconti della loro esperienza, delle difficoltà che hanno incontrato e superato e dei momenti belli vissuti. Modera il dott. Domenico De Cesare dell’Associazione. Sarà possibile accedere collegandosi alla piattaforma Zoom a partire dalle ore 10,00 di domani 16 ottobre (https://meet.google.com/pxc-agbm-pne).

Alla galleria Spazio Immagine “Zona rossa” mostra fotografica a cura del Centro per la fotografia Vivian Maier. La mostra scaturisce da un contest lanciato durante il lockdown dal Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ che ha visto la partecipazione di 17 autori e due vincitori ex aequo, proclamati a seguito di una diretta Facebook dalla giuria composta da Mauro Presutti (fotografo), Zaira Stabile (fotografo), Yulia Tikhomirova (fotografa-curatrice) e Piernicola Maria Di Iorio (curatore). Resterà aperta fino al 18 ottobre.

TERMOLI

Alla Birreria Luppolover “Spilla tu”, degustazioni dove si potrà spillare in prima persona la birra a cadura come nel birrificio.

ALTRI CENTRI

A Borgotufi di Castel del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. A Cantalupo del Sannio resta aperta fino al 25 ottobre la mostra Materialmente – sculture, pittture, ceramiche di Domenico Gianfrancesco (GIAN). Chiusa lunedì, martedì e mercoledì mentre gli altri giorni 16.30-19.30 (domenica 10.30-12.30 e 16.30-19.30). Viaggio a cavallo al Lago di Occhito dal 15 al 18 ottobre e dal 29 ottobre al 1° novembre. Dal 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

PROSSIMI EVENTI

Presentazione del libro “Ciak in Molise – Potenzialità di una terra meravigliosa” di Francesco Vitale il 17 ottobre ore 18 al Circolo Sannitico di Campobasso. A Venafro visita del Museo Archeologico (10-13) e Castello Pandone (14-17). Al Teatro Savoia l’Orchestra Benedetto Marcello in concerto.

Il 17 e 18 ottobre per le giornata d’Autunno FAI, visita al borgo e Castello di Macchiagodena.

Trekking autunnale sul sentiero Frassati Montagnola Molisana il 18 ottobre in località Civitanova del Sannio (info al 3287639268). In Contrada Masseria Pasqualone presso l’agriturismo a Riccia in programma la passeggiata alla scoperta delle piante spontanee autunnali dalle 9.30. All’Oasi LIPU di Casacalenda “Creazioni naturali”, laboratorio di land art nel bosco alle 10.30. Visita a Saepinume Altilia di Sepino e apertura straordinaria castello Sanfelice a Bagnoli del Trigno (10-12, 16-18).

Il 27 ottobre alle 21.15 la cantautrice molisana Vicky Iannone in concerto per Concerti dal divano (evento online).

Il 31 ottobre all’Agriturismo Le Coccole a Guardiaregia “Cena con delitto” in occasione di Halloween nella formula cena + spettacolo.