Giovedì 17 dicembre 2020 nuovtaa giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

Alle 17 Corrado Augias presenta il suo libro “Breviario per un confuso presente”, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Fla Festival.

Sempre alle 17, in diretta Facebook sulla pagina Lampadino e Caramella si realizza e decora un albero di Natale. I più piccoli potranno crearlo seguendo il proprio gusto con l’aiuto di cartoncini, tempere, pennarelli, forbici e nastro biadesivo e poi divertirsi ad abbellirlo con le palline di carta che avranno prima disegnato e colorato. Un modo per liberare la creatività ma anche per riunire la famiglia e, attraverso il gioco, scoprire il valore della condivisione.

Dalle ore 17 alle ore 20 il corso su Zoom “Leggere l’emozione della paura” ci fa conoscere e comprendere le emozioni, in particolar modo la paura permettendoci di dirigerle in modo funzionale per noi. Si parlerà di paura come emozione funzionale, dei pulsanti e dei processi che innescano l’emozione della paura, della paura appresa e della paura innata, dei segnali non verbali della paura e delle basi scientifiche del metodo Paul Ekman. éer prtecipare_ https://bit.ly/3nY9nj1; per infomazioni scrivere a info@pnlecoaching.it oppure chiamare il numero 800134510

In diretta streaming sui social e sul canale Youtube di Sapore del Sapere, alle ore 18.30. il Dottor Antonino Frustaglia, medico chirurgo, specializzato in Cardiologia, Geriatria e Gerontologia. Nutrizionista e diplomato in agopuntura tradizionale cinese, ci parla di “Alimentazione sana: aspettando il Natale”; modera Rossella de Focatiis.

Alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook di Libraccio presentazione di “Ossigeno illegale” Nicola Grateri e Antonio Nicaso; dialoga con gli autori Simone Innocenti, giornalista Corriere Fiorentino.

Alle ore 21 Susanna Tamaro presenterà “Una grande storia d’amore” (con Antonella Parigi. Online sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori e su circololettori.it. Alle 21.15 invece Donatella di Pietrantonio illustrerà il suo libro Borgo Sud in diretta streaming sulla pagina Facebook di Biblioteca Civica Falesiana Piombino.

PROSSIMI EVENTI.

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, venerdì 18 dicembre. Alle 15 in diretta sulla pagina Facebook di Centro di Medicina la dott.ssa Ilaria Ionni, specialista in Endocrinologia a Vicenza, parlerà delle malattie legate alla tiroide illustrando le cose da sapere e i miti da sfatare. Alle 18 Alice Cappagli presenterà il suo libro “Ricordati di Bach” in diretta streaming dalla pagina Facebook di Biblioteca Eugenio Garin.