Prosegue l’Estate Venafrana. A Casacalenda la mostra “Le radici del Sud”; al MACTE di Termoli “Bruno’s House” di Salvatore Arancio

Mercoledì 17 luglio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

“Le radici del Sud” presso la Casa Comunale di Casacalenda. Visitabile fino al 22 settembre. Sale aperte tutti i giorni dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato. Il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 19:20.

Fino al 28 settembre, a Termoli, al MACTE la mostra “Bruno’s House” di Salvatore Arancio.

GLI ALTRI EVENTI DEL 17 LUGLIO

Prosegue il cartellone dell’Estate Venafrana con l’esposizione di pittura di Lino Di Principe.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 luglio

Alle ore 18.30 a Capracotta andrà in scena “Non m’indosso”, un inedito spettacolo di circo contemporaneo al femminile.

19 luglio

Dal oggi al 21 luglio in Piazza Duomo a Termoli si svolgerà la terza tappa della nona edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, dal titolo “il Futuro dell’intelligenza. Naturale/Artificiale/Politica.

Maxi Manzo e il suo gruppo presentano alle ore 21 nella suggestiva sede del Palazzo Ducale di Larino, lo spettacolo musicale “El vestido de Dora”

20 luglio

Festival del contadino a Montaquila

Notte bianca a Vinchiaturo

Notte Fucsia a Montenero di Bisaccia

Marco Ligabue in concerto dalle 21.30 a Cerro al Volturno.

21 luglio

Sagra dei cavatelli a Larino.

A Palazzo San Francesco, a Isernia. dalle ore 19 si esibirà il maestro Aldo Ragone, pianista concertista di grande prestigio.

A Roccamandolfi la tradizionale ‘Festa del pastore’

22 luglio

A Palazzo San Francesco, a Isernia, alle 19, protagonista sarà la maestra Adriana Morelli, soprano di fama internazionale.

Sette artisti, quattro musicisti, due dj e una poetessa, saranno protagonisti della 10a edizione del “Termoli Jazz”, in programma da oggi al 27 luglio

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

Concerto di Achille Lauro a Termoli. I biglietti per assistere agli eventi possono essere acquistati on line sui circuiti Ticketone e Ciaotickets oppure presso i rivenditori autorizzati.

31 luglio

Alta Marea Festival nel borgo antico di Termoli.

1 agosto

Rocco Papaleo ospite speciale di Alta Marea Festival a Termoli

2 agosto

Ultimo giorno dell’Alta Marea Festival nel borgo antico di Termoli

10 agosto

Tony Effe e The Night Skinny arrivano al Sabbie Mobili Festival. Appuntamento il 10 agosto a Petacciato Marina.

11 agosto

Al Teatro Verde di Termoli, alle ore 21, Angelo Duro porta in scena “Sono cambiato”.