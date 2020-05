Si parla di gnocchi fatti in casa su Termoliwild, dj set con Vinx e Lino Di Domenico. A tutto swing il 17 maggio su io ballo da casa Italia

REGIONE – Domenica 17 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo pertanto una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo nuove ricette da consultare con Giuliana Ragone. Oggi si parla di gnocchi fatti in casa. Nel pomeriggio alle 16 fiabe e racconti per bambini quindi alle 18 radio willd con dj Vinx mentre la sera dalle 21.30 “Il cielo in una stanza” direto da Stefano Tocchio. Dopo il primo incontro tenuto con Termoliwild.it, dove ho trattato un primo approccio astronomico e di orientamento nel cielo con anche fugaci cenni storici, nel secondo incontro si parlerà di distanze astronomiche faremo alcune riflessioni sull’universo con semplici esempi e mostreremo alcune immagini per poi introdurre i prossimi argomenti di astronomia.

Sulla pagina Dj Lino Di Domenico on the mix dj set online dalle 15.30 sulla pagina facebook (@djcoccolino).

Si torna a ballare su Io ballo da casa Italia (@ioballodacasa) con tre lezioni dalle ore 11 con il Marco e Daisy che propongono una lezione di Boogie Woogie in coppia. Alle 12 Alice Faraone in solo Jazz back to the future mentre il pomeriggio alle 15 spazio a Filipo e Titty con lo swing slow lindy hop e alle 16 William Pisani in solo jazz.

Tra gli eventi segnalati su L’Opinionista per questa sera in occasione dei 20 anni dalla produzione e messa in scena dello spettacolo Backstage, che ebbe un grandissimo successo di pubblico e critica, Donatella Pandimiglio condividerà on line, sulla sua pagina Facebook, in una serata unica, la registrazione dello spettacolo andato in scena al Teatro Greco di Roma nella stagione 2000/2001. L’incontro sarà mediato e curato dal critico teatrale Flaminio Boni.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.