Pomeriggio culturale con un evento online celebrativo su Raffaello e la presentazione del libro di Ezio Guaitamacchi. Spazio anche alla cucina e la fotografia di Gordon Parks

REGIONE – Martedì 17 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

ONLINE

Conferenza con Valeria Paruzzo su “Jacopo Bassano e la fortuna del suo stile tra Cinquecento e Seicento“. La famiglia di pittori Dal Ponte, conosciuti come Bassano, era attiva nella Repubblica di Venezia tra Cinquecento e Seicento e faceva capo a Jacopo (ca. 1510-1592), il quale formulò l’inconfondibile stile che avrebbe decretato la fortuna della bottega per oltre un secolo. Ma come era organizzata la bottega dei Bassano? E perché diventò una delle botteghe più di successo tra Cinquecento e Seicento? In Trentino si contano notevoli esempi della produzione artistica dei Dal Ponte: la preziosa serie di quattro pale d’altare in S. Maria Assunta a Civezzano e la tela Cristo accolto da Marta e Maria nella loro casa, nelle collezioni del Museo Diocesano. Partendo proprio da queste opere, ripercorreremo, alla luce dei più recenti studi, l’evoluzione del fortunato stile dei Bassano e il funzionamento della loro bottega. Sarà anche l’occasione per affrontare alcuni nodi ancora da sciogliere, come la realizzazione seriale di repliche, nonché le difficoltà attributive che derivano da tale pratica. Per partecipare alla conferenza online è necessario iscriversi inviando una mail a valentinaperini@mdtn.it.

Il pomeriggio prosegue alla 17.30 con “Raffaello 1520-2020: incontro con Andrea Baldinotti“. Si tratta del appuntamento con gli eventi celebrativi del genio di Raffaello Sanzio a 500 anni dalla morte. Sarà incentrato sul tema dell’infanzia di Cristo e San Giovanni nell’arte del Rinascimento. L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di Greve in Chianti agli indirizzi: https://www.facebook.com/Comune-di-Greve-in-Chianti-273669719350433 e https://www.youtube.com/channel/UCgPOUzf5HuzjreH5cDhpMIQ

Alle 18 presentazione in diretta Facebook (https://www.facebook.com/events/380236089697771/) del nuovo libro di Ezio Guaitamacchi “Amore, morte & Rock’n’ Roll. Le ultime ore di 50 rockstar, retroscena e misteri” (Hoepli) con la partecipazione di Eugenio Finardi, cantautore, e Teresa De Sio, cantautrice. Purtroppo, anche le loro morti sono a state volte frutto di circostanze drammatiche, di coincidenze incre dibili, di eventi imprevedibili. E, quasi sempre, sono rimaste circondate da un alone di mistero che ha dato vita a mille speculazioni. E come nella tradizione anglo-americana, delle “murder ballad” (love story che, per vari motivi, si sono concluse in modo tragico) anche le infauste fi ni delle rockstar sono rimaste inscindibilmente legate ai loro grandi e altrettanto impetuosi amori. Questo libro raccoglie una serie di storie, raggruppate per tipologia di “crimine”, che raccontano le ultime ore di 50 stelle del rock. Scritto come un “noir”, in modo originale e appassionato, presenta retroscena, curiosità, aneddoti e tesi alternative pur documentando il tutto con puntualità e rigore giornalistici. Illustrato con immagini prese dalle scene del crimine, impreziosito da box, citazioni e “colonne sonore” suggerite, l’opera si rivolge al cultore del genere ma anche al curioso, al lettore di gialli o al rockettaro incallito riuscendo a soddisfare anche i palati più esigenti.

Cucinare con i legumi al centro del corso in programma alle ore 18 in collaborazione con @lacoachinnutrizione (tutte le informazioni su https://www.facebook.com/events/4682746468402452/)

La fotografia di Gordon Parks è l’evento che si svolgerà online alle 20.45 (https://www.facebook.com/events/674000513258439/). In collaborazione con Babelica, un incontro online dedicato al leggendario fotografo americano Gordon Parks (1912-2006) e agli scatti con cui ha raccontato le lotte per i diritti civili, la segregazione, il razzismo e la povertà negli Stati Uniti, ma non solo. Un vero e proprio “Uomo del Rinascimento”, capace di essere allo stesso tempo grande fotografo – sarà il primo afroamericano ad entrare nello staff di LIFE – ma anche regista, pianista, compositore e scrittore.

PROSSIMI EVENTI

Il 18 novembre alle ore 19 in occasione dell’uscita del nuovo libro di Isabel Allende Donne dell’anima mia, in libreria dal 12 novembre per Feltrinelli, l’autrice sarà protagonista per Feltrinelli Live di una serata speciale online in cui dialogherà con Loredana Lipperini e con l’intervento delle sue lettrici e dei suoi lettori che potranno incontrarla virtualmente in un tour ideale esclusivo organizzato in collaborazione con le molte librerie di tutta Italia che hanno aderito all’ iniziativa. In Donne dell’anima mia. Dell’amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone Isabel Allende racconta le tappe del suo cammino, la consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. Con leggerezza e ironia, l’autrice rievoca momenti del passato e indugia sul presente per raccontarci le ragioni del suo femminismo (https://www.facebook.com/events/481906322784396/).