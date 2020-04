Eventi in Molise di domenica 19 aprile 2020: sulla pagina Facebook di TermoliWild diversi appuntamenti, si balla con lezioni online

REGIONE – Domenica 19 aprile la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Tuttavia suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook. Partiamo da TermoliWild (@termoli.wild) che propone alle 15.30 lezioni Disegno Acquerello in diretta a cura del maestro Nico. Un modo per dare sfogo alla creatività, bambini, i ragazzi e chiunque voglia unirsi in questo viaggio nell’arte del disegno. Tutti i disegni potranno essere pubblicati nei commenti, a fine lezione, Nico regalerà la sua opera a chi si prenota per primo dopo il suo annuncio. Altri appuntamenti sul questa pagina sono alle 14 e alle 18 con le ricette di Giuliana Ragone, alle 16.30 le favole di Milly De Angelis, alle 17 dj Vinx Vincenzo Sciarretta, alle 19 “Insieme per raccontare il Molise” in collaborazione con “Mister Molise” a cura di Francesco Cipullo. In serata alle 21 Antonio Mustillo Show e le news di Roberto Di Blasio alle 22.30.

Per chi ama ballare suggeriamo di seguire sempre gratuitamente dalla pagina Facebook Io ballo da casa (@ioballodacasa) dalle 12 al via una serie di lezioni da 45 minuti in diretta (si possono rivedere anche dopo). Si parte da quella di Elena Avella di Fusion Ladies mentre nel pomeriggio Tiziano e Valentina con la Timba Fusion, Vito Lanza y Desirè Di Stefano in Bachata Footwork, Lieb J in Fusion e M. Roberto Bianchi in Pasitos On 1.

PROSSIMI EVENTI

Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 (rinviato) e 20 marzo (rinviato), 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Lunedi 20 aprile collegamento in diretta dallo Zoo D’Abruzzo dalle ore 17:00 diretto dal curatore generale Renato Bellucci. L’emergenza coronavirus ha creato una situazione difficile per tutti…Anche per noi dello Zoo D’Abruzzo. Dopo la pausa invernale, il parco avrebbe dovuto riaprire al pubblico, ma per l’emergenza sanitaria questo non è stato possibile…e senza gli incassi previsti, sarà difficile gestire al meglio gli animali ancora per molto… cosi lo zoo d’abruzzo lancia il suo SOS. I nostri oltre 250 animali, necessitano di cibo e cure tutti i giorni.

