Eventi in Molise di sabato 18 aprile 2020: sulla pagina Facebook di TermoliWild tra animazione e magia, Peter Esse in console con Radio Caos

REGIONE – Sabato 18 aprile la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Tuttavia affianchiamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook. Proseguono gli appuntamenti sulla pagina Facebook di TermoliWild (@temoli.wild). Oggi in programma concert di Luca Canale, live animation dalle 17.30 alle 18.30 in diretta steaming. Alle 21.30 invece ci sarà uno spettacolo di magia del Mago Jeck. Sulla pagina di Little Peter Esse (@LittlePeteressedj) dalle 18 Radio Casos live show con Peter Esse in consolle.

PROSSIMI EVENTI

Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 (rinviato) e 20 marzo (rinviato), 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Il 18 aprile Teresa Salgueiro al Teatro Savoia in Alegria. La cantante portoghese torna con il suo ultimo lavoro, un omaggio a José Saramago. Ricordiamo che tutti gli eventi futuri sono sempre condizionati dell’evoluzione del Coronavirus e pertanto suscettibili a rinvio o annullamento.

