A Campobasso arriva una delle poetesse più apprezzate dell’Ucraina, Ljudmyla Djadčenko. Mostre a Campobasso e Termoli

REGIONE – Giovedì 18 aprile 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Negli spazi espositivi di via Gorizia presso la Fondazione Molise Cultura a Campobasso, é visitabile Stati d’Anima, mostra personale dell’artista Giulio Oriente.

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Alle ore 18.30, presso il Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, Simonetta Tassinari, scrittrice e docente di filosofia, presenterà L’ultima estate in paese.

Poietika ospitera a Campobasso, alle ore 18,30, presso la Sala 1di Palazzo Gil, Ljudmyla Djadčenko, una delle poetesse più apprezzate e tradotte dell’Ucraina.

20 aprile

Concerto spettacolo di Peppe Servillo “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla, con Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano) e Natalio Mangalavite (pianoforte), che si terrà alle ore 18.30 presso il Sant’Antonio di Termoli.

Dalle 20, al Centro Polifunzionale Comunale di Trivento, Iolanda Massimo, Paolo Bartolucci e Simone Sala saranno ospiti di una serata di Grande Musica.

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Campobasso va in scena la commedia “Le due sore zetelle”

21 aprile

Presso il Mercato Coperto di via Monforte, a Campobasso, torna Campobazar: il mercatino aperto agli hobbisti, collezionisti, artigiani, oltre naturalmente a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella vendita, nello scambio o nel baratto di oggetti, beni e materiali usati.

7 maggio

Webinar sul tema “Cultura e Turismo della Radici: opportunità di sviluppo e crescita dei territori”. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo molise@confcommercio.it entro il 6 maggio, fornendo i propri riferimenti e indicando l’eventuale ente di appartenenza. Alla mail fornita verrà inviato il link di collegamento.

20 maggio

Silvia Mezzanotte sarà in concertoin piazza Skandenberg, a Portocannone, a partire dalle ore 21,30. L’evento sarà a ingresso libero.

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.