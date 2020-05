Il 18 maggio si potrà tornare a pregare nelle varie chiese della Regione. Tra gli eventi online fiabe per bambini, show e intrattenimento

REGIONE – Lunedì 18 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo pertanto una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Su Zoom alle 16.30 appuntamento con La casa dei racconti: laboratorio di scrittura con Lilith Moscon (autrice e teatroterapeuta). Si partirà dal libro “Il mago Tre-Pi” (Telos, 2017) (http://telosedizioni.it/shop/il-mago-tre-pi/) in un percorso di tre tappe e tre incontri. Un’occasione per conoscere la vita del raccoglitore di fiabe Giuseppe Pitré e per provare a scrivere giocando con il corpo e le parole. Materiale richiesto: carta, penna, pennarelli o matite, ai partecipanti verrà inviato un link per accedere all’incontro. Si consiglia di scaricare la piattaforma prima dell’inizio degli incontri. Partecipazione a pagamento e info sul sito telosedizioni.it Ai genitori verrà inviata a fine corso una bibliografia sul tema della scrittura e dello storytelling.

L‘Ordine degli architetti di Campobasso ha organizzato dalle 15 alle 17 un laboratorio di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza. In Via Mazzini riapre Red Carpet con la nuova collezione e altre novità così come Doralandeb Campobasso con l’esposizione materassi in via Garibaldi.

La Parrocchia Santi Giorgio e Leonardo di Campobasso ricorda come con il ripristino dei riti religiosi le Sante Messe si svolgeranno alle 8.30 – 10 – 11.30 nei festivi e 18.30 nei feriali.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo alle 16 i racconti per bambini mentre alle 21.30 Marianna De Tomo show.

PROSSIMI EVENTI

Su Termoliwild il 19 maggio in programma Il Canto Libero di Luca Canale alle 17 e Termoli Guai live show con Checco&Peppe e Roberto Di Blasio alle 21.30. Il 22 maggio invece tornano Alessio Zin ed Assunta Curcetti con Ballando Sotto Le Stelle.

