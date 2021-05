Si possono visitare il Il Santuario Italico di Pietrabbondante e il MACTE di Termoli, alle 19 Santa Messa in onore di San Pardo a Larino

EVENTI IN PRESENZA

Il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta MACTE Digital, nuova sezione che ospiterà – a partire da Moira / Mɔjra / Mɔɪ.rə di Caterina Silva a cura di Marta Federici – una serie nuove opere commissionate appositamente per questo spazio digitale.

Il Santuario Italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

Prosegue il programma religioso per la solennità in onore di San Pardo, patrono di Larino e, insieme a San Basso, di tutta la diocesi. Alle ore 19, in Cattedrale si celebra la Santa Messa con la Novena di San Pardo

EVENTI ONLINE

Luigi Manconi e Vincenzo Paglia presentano il loro libro “Il senso della vita” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Libraccio, Libraccio Ferrara e in contemporanea sulla pagina facebook di Einaudi editore, alle ore 17. Un confronto tra due concezioni del mondo distanti e, per certi versi, inconciliabili: una ispirata da un profondo senso religioso, l’altra immersa nella società e nella concretezza delle sue contraddizioni e delle sue sofferenze.

Paolo Pellegrini illustra il suo libro Dante Alighieri. Una vita in diretta streaming sulla pagina facebook di Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, alle ore 17. Nell’importante anniversario della morte del poeta, una nuova biografia di Dante che, recuperando la lezione di alcuni studiosi del passato, fornisce nuove e rilevanti acquisizioni.

Alle 19 al Circolo dei lettori il racconto live del podcast Audible dedicato a Matteo Messina Denaro con Matteo Caccia e Giacomo Di Girolamo in collegamento video, partner Audible. Per prenotare il posto scrivere a info@circololettori.it o chiamando il numero 011 8904401.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Il 19 maggio si celebra la Festa di San Pietro Celestino, Papa cittadino e compatrono di Isernia. Il programma prevede la Rettoria di San Pietro Celestino con Sante Messe negli orari 8.30, 10.00, 11.00 e 12.00 mentre la Messa in Cattedrale alle ore 18.30 presieduta dal Vescovo Mons. Camillo Cibotti.

Mercoledì 19 Maggio a Campobasso appuntamento alle 18.15 all’ex Gil in via Milano con il

recital pianistico che vedrrà anche la speciale partecipazione dell’attore Raffaello Lombardi.La prenotazione dei posti, obbligatoria, si potrà effettuare fino all’orario di inizio del concerto, al link http://www.liveticket.it/conservatorioperosi

Dal 28 maggio presso la Galleria Immagine a Campobasso la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone.

C’è tempo fino al 30 maggio per partecipare al concorso letterario nazionale “La mia vita al tempo del Covid”, organizzato dalle associazioni “Diritti cittadinanza del lago” e “Terra Tricolore”. Il tema proposto è concernente a raccontare l’esperienza vissuta durante il periodo Covid, un anno segnato da una dura pandemia, che ha colpito tantissime persone e ha richiesto sforzi enormi da parte tutti. Per scaricare la scheda di partecipazione al concorso: https://drive.google.com/file/d/10vzoL75HgFGucyXU-aaRCEBwqOk39QZE/view

Laboratorio di fotografia sociale con Dario De Dominicis dal 25 al 27 giugno 2021 in Molise.