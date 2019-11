I principali eventi in Molise di lunedì 18 novembre 2019: negli incontri si parlerà di media education, comunicazione efficace e dei benefici della lettura in età precoce

CAMPOBASSO – Inizio di una nuova settimana di eventi in Molise. Lunedì 18 novembre a Campobasso si parte dalle 9 alle 13 con un appuntamento legato alla media education e comunicazione ufficiale. Presso la sala della Costituzione a Palazzo Magno l’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori ma aperta a tutti i cittadini. L’utilizzo considerevole dei sociale in tutto il mondo ed i rischi a cui siamo esposti saranno oggetto di trattazione dei vari relatori, che articoleranno i loro interventi affrontando la tematica da diversi punti di vista. Ospite di eccezione il giornalista Rai Fabio Zavattaro a cui è riservata la chiosa. Modera Giuseppe Lanese anch’egli giornalista, responsabile della comunicazione dell’USR Molise. L’evento è stato organizzato dall’Ufficio scolastico regionale per il Molise e da Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso.

Nel pomeriggio si svolgerà presso la Sede ass. Quartiere Campobasso Nord il convegno regionale dal titolo “Nati per leggere: la missione, le attività, i risultati, le prospettive” 17:00. Il programma prevede vari interventi che verranno introdotti da Ramona De Santis, referente dell’associazione Quartiere Campobasso Nord, e da Giuseppe Di Carlo, libraio volontario di Nati per leggere Molise. Si parlerà anche dei benefici della lettura in età precoce sullo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini con l’intervento del dottor Sergio Zarrilli, pediatra referente regionale di Nati per leggere Molise, e della dottoressa Lucia Sardella, psicologa psicoterapeuta infantile, anche lei volontaria di Nati per leggere in Molise. L’appuntamento si concluderà con l’inaugurazione della mostra ‘Tu sei un poeta’ e lo spazio lettura ‘L’universo di Leo Lionni’.

A Termoli prosegue la mostra di pittura “Archetyp’Art Mundo” di Helena Manzan al Castello Svevo.

