Al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Destinazione umana”; torna la Domenica nel Museo gratis di inizio mese

REGIONE – Domenica 2 aprile 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 2 APRILE

Torna la Domenica al Museo gratis, tradizionale appuntamento di inizio mese. Ecco dove:

Castello di Capua – Gambatesa ( CB )

Castello di Civitacampomarano – Civitacampomarano ( CB )

Museo Sannitico – Campobasso ( CB )

Palazzo Pistilli – Campobasso ( CB )

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia-Saepinum – Sepino ( CB )

Parco archeologico di Sepino – Museo della città e del territorio – Sepino ( CB )

Isernia – Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Castel San Vincenzo ( IS)

Museo archeologico di Santa Maria delle Monache – Isernia ( IS )

Museo archeologico di Venafro – Venafro ( IS )

Museo nazionale di Castello Pandone – Venafro ( IS )

Santuario italico – Pietrabbondante ( IS )

Alle ore 18.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Destinazione non umana” scritto e diretto da Valentina Esposito.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 aprile

Alle ore 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Destinazione non umana” scritto e diretto da Valentina Esposito.

11 aprile

A Isernia ha inizio il corso di inglese livello A2: avrà la durata complessiva di 24 ore e sarà suddiviso in 12 lezioni da due ore ognuna, dalle 17 alle 19. Come iscriversi.

12 aprile

Al Teatro Savoia di Campobasso Sergio Castellitto porterà in scena “Zorro”, scritto da Margaret Mazzantini.

15 aprile

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.

Al Teatro Fulvio di Guglionesi fa tappa il progetto Decamerock.

16 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano fa tappa il progetto Decamerock.

17 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano fa tappa il progetto Decamerock.