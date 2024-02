A Campobasso la mostra “Cenere” di Luciana Picchiello; a Termoli la mostra fotografica di Antonio Di Gregorio e quella dedicata a Jacovitti

REGIONE – Venerdì 2 febbraio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 19 febbraio presso la Casa Stephanus in Piazza Duomo a Termoli la mostra 11 tele del fotografo Antonio Di Gregorio.

Al MACTE di Termoli Jacovittissimevolmente, tutte le follie di Jac: mostra aperta fino al 24 febbraio 2024.

Fino al 5 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, a Campobasso, sarà allestita la mostra dal titolo “Cenere” di Luciana Picchiello.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 febbraio

Escursione alla pietra dell’olio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 393287639268.

Passeggiata escursionistica al tramonto con aperitivo nella Riserva naturale del Monte Patalecchia. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 393287639268 oppure 3201818141.

La pianista Ying Li si esibirà alle ore 18,30 sul palco del Teatro Savoia di Campobasso con un repertorio che spazia da François Couperin (Soeur Monique e Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins) a Maurice Ravel (Le Tombeau de Couperin), da Sergej Prokofiev (Romeo and Juliet op. 75) a Franz Liszt (Ballata n. 2 in si minore) fino a Béla Bartók (Sonata per pianoforte BB 88 SZ 80).

Il Grand Hotel Europa di Isernia ospita Umberto Smaila e la sua band. Dalle ore 21 al via la serata con l’animazione di Salvatore Santella e il suo sax quindi la musica dal vivo con Umberto Smaila.

4 febbraio

Presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli in Difesa Grande, a Termoli, la Compagnia Teatrale di Pescara si esibirà nello spettacolo “Per Stare Insieme”.

17 febbraio

Carnevale a Baranello. Appuntamento dalle ore 14.30 con il ritrovo dei carri presso Largo Spiano.

18 febbraio

Presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli in Difesa Grande, a Termoli, gli attori del Gruppo teatro non stabile “Samuele Colavita” di Sant’Elia a Pianisi porteranno in scena la commedia d”Samuele Colvavita”.

17 marzo

Ron in concerto al Teatro Savoia di Campobasso con il tour teatrale “Al centro esatto della musica”.