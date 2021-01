Online si andrà alla scoperta del Cenacolo Vinciano e del Giudizio Universale ma si imparerà anche a gestire un cucciolo

REGIONE – Sabato 2 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

EVENTI ONLINE

Avete un cucciolo e avete difficoltà a gestirlo? Non riuscite a capire e regolare certi suoi comportamenti? Vi fa impazzire e morde tutto? Alle 15, per saperne di più potrete partecipare ad un webinar della durata di circa 2 ore e mezza tutto dedicato ai cuccioli. Informazioni e iscrizioni tramite whatsapp al numero 333.9019340. Si utilizzerà Google Meet, tramite link di accesso che vi verrà mandato la mattina dell’evento).

Alle 17.30 su https://www.wisits.com/bookings-checkout/il-cenacolo-vinciano tour virtuale live di un’ora circa dedicato a Leonardo Da Vinci ed il suo Cenacolo Vinciano, di cui sveleremo dettagli e segreti. Alle 18 spazio ancora all’arte. Su https://www.youtube.com/user/museirimini lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi presenta il Giudizio Universale, il maestoso affresco della scuola del ‘300 riminese attualmente ospitato nella Sala dell’Arengo, all’interno del PART Palazzi dell’Arte Rimini

L’Epifania è vicina e ci ricorda l’arrivo dei Magi carichi di doni preziosi per omaggiare Gesù Bambino. Lo scambio di doni nel mondo antico è ben illustrato da testimonianze archeologiche e iconografiche, che ci raccontano i diversi valori che questa pratica ha assunto nel corso del dei secoli. In un viaggio attraverso le sezioni del Museo Archeologico di Milano, verrà raccontata l’importanza del dono e dell’ospitalità nell’antichità, dalla Grecia arcaica al periodo tardoantico. Si osserveranno oggetti preziosi e ci si farà catturare dalle storie che ci raccontano o che possiamo immaginare, senza dimenticare la festività romana dei Compitalia, che cadevano proprio in questi giorni e che prevedevano l’offerta di dolci, ora portati dalla nostra Befana. Durata della visita: 1 ora; visita guidata virtuale 5,00 € a connessione. Prenotazione obbligatoria al numero 02 20404175 o tramite maila segreteria@spazioaster.it.Appuntamento alle 18 su https://www.astershop.it/shop/it/home/601-tempo-di-regali-il-dono-e-lospitalita-nel-mondo-antico.html

Alle 21 sul canale streaming di Primocanale (https://www.primocanale.it/streaming.php) su la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi propone lo spettacolo teatrale “Baciami stupido”.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, domenica 3 gennaio. Alle 17.30 sul canale YouTube del Teatro Comunale di Bologna un concerto che mette a confronto la romanza vocale tardo-romantica in Francia e in Russia: protagonista il Coro femminile del Comunale diretto da Alberto Malazzi e accompagnato al pianoforte da Nicoletta Mezzini. Alle 19 sulla pagina Facebook del Palazzo delle Arti Capodrise andrà in onda I Sing in silence” concerto dei Vocal Dreamers; fruizione gratuita, senza necessità di registrazione, Vi proporremo, inoltre, come di consueto,gli orari delle Sante Messe.