Domenica 2 maggio trascorre tra Sante Messe online, visite guidate, concerti e presentazione di libri in streaming

REGIONE – Domenica 2 maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

Le Sante Messe

Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it. Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Gli altri eventi online

Il Museo di Fotografia Contemporanea presenta una mostra dalle collezioni per consentire a tutti di esplorare una selezione rappresentativa dell’archivio e della biblioteca specialistica conservati nella sede di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo-Milano. Appuntamento su http://www.mufoco.org/digitalexhibitions/.

Nel 700° anniversario della scomparsa di Dante il circolo di lettura della Biblioteca Giordano Bruno, ci conduce attraverso la lettura del XIX Canto dell’Inferno, nella terza bolgia dell’ottavo cerchio, dove sono puniti i simoniaci.

Alle 16 visita gratuita di Budapest in diretta Facebook. : https://tinyurl.com/npkbnzsj.

Alle 16.20 sulla pagina Facebook Fondazione Brescia Musei visita gratuita con il regista teatrale Cesare Lievi.

Alle 17 Giovanni Sollima e l’Ensemble, composto dai violoncellisti Riccardo Giovine, Tiziano Guerzoni, Enrico Mignani e Irene Marzadori, proporranno brani di Rossini, Bottesini, Verdi.

Alle 21 Graziano Gala presenta il romanzo d’esordio “Sangue di Giuda” ospite in diretta Facebook sulla pagina di minimum fax.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.

Con la zona gialla, spazio anche alle escursioni. Domenica 9 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/. Oppure si potrà godere del paesaggio passeggiando lentamente a dorso d’asino: per informazioni contattare il numero 388 7540177.