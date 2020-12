Online Sante Messe, il tributo ai Negramaro, concerti di Natale, presentazione di libri e momenti dedicati alla poesia

REGIONE – Domenica 20 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

É l’ultima Domenica di Avvento 2020 e sono tante le Sante Messe trasmesse in streaming. Ricordiamo alle 10 quella celebrata dal Duomo di Trento in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it., quella dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli., quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. lle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario edDalla Cattedrale di Torino in streaming sul canale YouTube Duomo di Torino.

Alle 11 dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e da Santa Maria Maggiore a Itri in diretta streaming su www.arcidiocesigaeta.it e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (youtube.com/monasterosantarita). Alle 17.30 l’arcivescovo di Milano Mario Delpini celebra in Duomo la la Messa nella Domenica dell’Incarnazione, secondo il rito ambrosiano. su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano.

Alle ore 18 Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario; alle 19 dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/. Alle ore 20 Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it

Alle ore 14 House of Rock Rimini, Negramaro Tribute Band in acustico, sulla propria pagina Facebook ci tufferà nel mood della band salentina in maniera efficace e completa.

Segnaliamo un evento per i più piccoli. Le vetrate del Duomo di Milano per secoli sono state il libro illustrato di chi non sapeva leggere. Sono come grandi fumetti di vetro, in cui ogni riquadro è una parte della storia narrata. Ci si lascerà affascinare dalla loro luce e dai loro colori, si andràalla ricerca della magica storia del Natale e si realizerà insieme un calendario dell’Avvento ispirato alle vetrate. Le attività, che si svolgeranno a partire dalle ore 15, sono rivolte a bambini dai 5 agli 11 anni; costo 5 euro a connessione e prenotazioni sul sito del Duomo di Milano.

Nella Parrocchia San Giovanni Battista alla Creta, alle ore 16, il Reading Francescano Natalizio dal tema “Il Natale Francecano”. Un appuntamento per guardare al Natale con uno sguardo francescano insieme a San Francesco e Santa Chiara. Le letture dei brani saranno accompagnate dal violino di Alessandra Sonia Romano. Appuntamento su https://www.facebook.com/ParrocchiaSanGiovanniBattistaallaCreta/

Alle ore 17 l’Orchestra Ensemble Ravel, diretta dal M° Alberto Mattia Bellio, suonerà in diretta streaming le più belle colonne sonore e musiche natalizie. Il concerto sarà trasmessosul canale TWITCH dell’Auditorium “Don Vidotto” al seguente link twitch.tv/auditoriumaserada

Alle ore 18 sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori, lezione su Sandro Penna, poeta entrato in contatto con intellettuali di spicco come Eugenio Montale e Umberto Saba, che, tra l’altro, pubblicò “Poesie” (Premio Viareggio 1957), “Una strana gioia di vivere”, “Croce e delizia”, “L’ombra e la luna” e “Il viaggiatore insonne”.

Alle ore 18.30 Nicolo Lagioia presenterà il suo libro La città dei vivi, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Fla Festival.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, lunedì 21 dicembre. Alle ore 16 si festeggerà il Solstizio d’inverno alternando pratiche di Yoga, di Meditazione, di cultura della tradizione dello Yoga e canto dei Mantra. Alle ore 17, in occasione della grande congiunzione Giove-Saturno, le sedi dell’INAF sparse per l’Italia uniranno le forze per regalarvi una diretta speciale. Da Trieste a Palermo, passando per Padova, Bologna e Roma incontreremo gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che ci mostreranno questo evento spettacolare in una diretta YouTube dal titolo: “Giove e Saturno: l’incontro dei giganti”