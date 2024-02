A Campobasso le mostra “Spes ultima Dea” e “Cenere”; a Campomarino “Ibrahim Kodra. Alchimista dell’Arte”, Jacovitti a Termoli

REGIONE – Martedì 20 febbraio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 28 febbraio nella sala esposizioni del Palazzo Gil a Campobasso (ingresso Via Gorizia) la mostra “Spes ultima dea”: in esposizione le opere di Nicola Giuliani.

Al MACTE di Termoli Jacovittissimevolmente, tutte le follie di Jac: mostra aperta fino al 24 febbraio 2024.

Fino al 3 marzo, negli spazi di Palazzo Norante a Campomarino, la mostra “Ibrahim Kodra. Alchimista dell’Arte”.

Fino al 5 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, a Campobasso, sarà allestita la mostra dal titolo “Cenere” di Luciana Picchiello.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 febbraio

Prende il via a Isernia il Carnevale delle maschere zoomorfe. Alle ore 17.30, auditorium Unità d’Italia, «Ti racconto il Carnevale», conferenza di Mauro Gioielli sulle caratteristiche delle maschere italiane e straniere presenti alla manifestazione. Alle ore 21.00, sala-teatro dell’auditorium, Concerto di musica etnica.

24 febbraio

Prosegue a Isernia il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe. Momento clou alle ore 15.30 con il raduno per il «Grande Corteo in Maschera» con circa 300 figuranti che, in rappresentanza di undici carnevali, sfileranno per le strade e le piazze della città.

25 febbraio

Torna a Campobasso la “Campobazar”, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto.

Ultimo giorno a Isernia del Carnevale delle Maschere Zoomorfe. Alle ore 11.00, sala-teatro dell’auditorium, «Velli, Corna e Campanacci», rappresentazione di pantomime tradizionali in maschera.

10 marzo

Levante sarà in concerto all’auditorium Unità d’Italia di Isernia per la data zero del tour “Opera futura live nei teatri”.

13 marzo

Alle 21 all’Auditorium d’Italia di Isernia Biagio Izzo porta in scena “Balcone a 3 piazze”. Biglietti su ciaotickets.

17 marzo

Ron in concerto al Teatro Savoia di Campobasso con il tour teatrale “Al centro esatto della musica”.

31 marzo

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia arriva Amedeo Minghi per una tappa del suo tour “40 anni da 1950”. Biglietti disponibili sui circuiti di vendita abituali.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.