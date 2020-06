Diversi appuntamenti all’aria aperta dall’itinerario Matese “Tra cascate, ponti e castelli” all’escursione a Montefalcone nel Sannio

REGIONE – Domenica 21 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise. Alle ore 10 a Roccamandolfi Itinerario Matese “Tra cascate, ponti e castelli”. Una passeggiata per ammirare le fortezze medioevali di Tommaso Da Celano a Roccamandolfi e Civita di Boiano passando per le splendide cascate di Carpinone, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise. Una giornata all’insegna della natura e della cultura per i borghi del meraviglioso Molise.

A Montefalcone nel Sannio escursione con inizio alle 9.30 mentre alle 18 una Fotografia per il Parco Comunale: l’Associazione Termoli Wild di Ezio Varrassi, con la collaborazione Fotografica di Giuseppe Lomma, regalerá una fotoricordo a tutti coloro che parteciperanno all’ evento presso il Parco Comunale di Termoli. Troviamo anche la passeggiata naturalistica ala cascata del Carpino, l’itinerario Castel Vincenzo tra borgo e lago, il trekking da RNO di Pesche a Santa Lucia a Miranda e alcuni itinerari sul Matese come l’escursione in canoa sul lago.

Al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona. Prosegue la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Alle 15.30 dj set live dalla pagina Facebook del Dj Lino Di Domenico. Ricordiamo anche l’escursione nel verde rigoglioso del Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise.

Per tutte le info: Guida Ambientale Escursionistica AIGAE – Guglielmo Ruggiero 349 6728602.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Il 27 giugno alle 21.30 appuntamento con “Stelle, pianeti e costellazioni: dalla mitologia all’astrofotografia”, alla scoperta della volta celeste tra leggende e tecnica fotografica. A Termoli “Il golf per tutti” una giornata conoscitiva aperta a tutti presso il Golf Club Termoli – c.da Pozzo Pisano, 1 / ore 10:00-13:00 – 16:00-19:00. Al Parco delle Morge invece Mister Molise dalle ore 10.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese