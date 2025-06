Blue Economy, il Molise si conferma protagonista nel progetto Skills

REGIONE – Il Molise conferma il proprio ruolo da protagonista nel progetto europeo SKILLS – Sviluppo delle Competenze nei Settori Strategici, che coinvolge Italia, Albania e Montenegro nell’ambito del programma Interreg IPA South Adriatic.

Al centro della fitta agenda dei lavori, svoltisi a Tirana, il Tavolo Tecnico Transnazionale Permanente, che ha rappresentato un momento di confronto strategico tra istituzioni, enti di formazione e attori economici dei tre Paesi partner, finalizzato a uno sviluppo integrato del comparto della Blue Economy nell’area sud-adriatica.

Nel corso dell’incontro è stata discussa e ufficializzata la realizzazione di nuovi percorsi formativi condivisi, rivolti a studenti e professionisti, basati su metodologie didattiche applicate e sviluppate in collaborazione con il mondo della scuola, dell’università e delle imprese. È stata inoltre illustrata una nuova piattaforma digitale, che permetterà la diffusione di contenuti formativi, la condivisione di documenti informativi e la promozione delle attività imprenditoriali legate all’economia del mare.

Particolare attenzione è stata dedicata a un nuovo strumento di sostegno alla formazione, che prevede il finanziamento di percorsi educativi progettati congiuntamente da imprese, enti di formazione e amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di colmare i bisogni specifici del mercato del lavoro nei territori coinvolti.

A conclusione dell’incontro, il presidente del Tavolo Permanente di Cooperazione Transfrontaliera ha annunciato che la prossima riunione dei vertici si terrà in Molise, nell’autunno 2025.

L’annuncio è stato accolto con favore da tutti i partner internazionali, a conferma del ruolo attivo e propositivo della Regione Molise nel progetto SKILLS.

«Siamo orgogliosi che il Molise ospiti il prossimo appuntamento del tavolo permanente del progetto SKILLS – ha dichiarato l’Assessore regionale alle Attività produttive, sviluppo economico e internazionalizzazione delle imprese, Andrea Di Lucente –. Questo risultato dimostra che anche una piccola regione può giocare un ruolo importante a livello internazionale, contribuendo a costruire ponti tra territori, a innovare la formazione e a sostenere le imprese nei settori strategici come l’Economia Blu. Sarà un’occasione unica per mostrare il valore delle nostre esperienze e per rafforzare il dialogo con partner internazionali».

La Regione Molise, attraverso il proprio team tecnico, continuerà a collaborare attivamente allo sviluppo delle attività previste per la prossima fase del progetto, con l’obiettivo di valorizzare le competenze locali, promuovere l’inclusione e sostenere la crescita sostenibile lungo la costa adriatica.