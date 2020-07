Cena al Giardino de Le Segrete del ‘700 di Isernia e degustazione birre con intrattenimento musicale alla Birreria Luppolover

REGIONE – Martedì 21 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise. Apertura del Giardino de Le Segrete del ‘700 all’Osteria O’ Pizzaiuolo dalle 19.30 (prenotazioni allo 0865412776). Alla Birreria Luppolover spazio a BeerJazz per gustare birre e musica jazz (info e prenotazioni al 3296123953).

Ricordiamo che al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli prosegue la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Prosegue anche la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020. Sono aperte le iscrizioni fino al 10 luglio per il workshop fotografico a cura di Lello Muzio in programma con 5 incontri settimanali.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

Finge Food dal 22 al 26 luglio a Bibenda Galleria del Vino a Campobasso. Dalle 19 alle 22 degustazioni e aperitivo finale (info al 338.7588929 – 377.0898581).

Dal 23 al 26 luglio seminario residenziale a Carpinone. Il 24 e 31 luglio a Oratino seconda edizione dell’Oratino Beer Fest in contrada Peschiatura. Il 24 luglio presentazione di “Sarah, La ragazza di Avetrana” alle 18 in Piazza Celestino V a Isernia.

Il 25 luglio alla scoperta di Agnone e Cascate del Verrino dalle 9 alle 18. A Fornelli dalle 18.30 Lentamente … serata sotto le stelle. A Termoli presentazione del primo romanzo di Sonia Fasulo “Parlami di te”. Cena concerto a La Baita in compagnia della musica di Flavio Boltro e Maurizio Rolli (prenotazioni al 3337633390).

Domenica 26 luglio Corso base pizza napoletana amatoriale dalle 15 alle 18.30 presso il Caseificio Valle Verde. A Civitanova del Sannio escursione e yoga dalle 9.30. A Villa de Capoa Campobasso concerto di Luca Marziali (violino) e Davide Di Ienno (chitarra) alle 11.

Il 28, 29 e 30 luglio Laboratorio di scrittura estivo con Antonio Pascale a Villa de Capoa Campobasso.

Il 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto quattro giornate con partenza garantita a 25 euro. Ogni giornata un tema differente “Scapoli – Castel San Vincenzo – Fornelli”, “Altilia al chiarore della luna”, “Pietrabbondante e Agnone” e “Termoli e Larino tra olio e vino”. Prenotazioni allo 0874.453343.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Il 1° agosto escursione sotto le stelle, per conoscere stelle e costellazioni. Saliremo a Monte Campo da località Santa Lucia.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 18 luglio, 1 agosto, 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.