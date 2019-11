I principali eventi in Molise di giovedì 21 novembre 2019: diverse le iniziative in Regione, al via Altera, il festival al Circolo Beatnik

CAMPOBASSO – Quali sono i principali eventi di giovedì 21 novembre in Molise? Partiamo da Campobasso alle ore 10 con il Dono del Libro Scuole a cura di Nati per Leggere Molise presso la Bibliomediateca. Tra le mostre segnaliamo quella fotografica “Reenact” di Giada De Santis a Palazzo Gil (10-13 e 17-20) oltre a quella “Tu sei un poeta!” e Spazio Lettura a cura di Nati per Leggere Molise presso la Sede dell’associazione Quartiere CB Nord (17-19). Nel pomeriggio ci sarà l’inaugurazione del Punto Lettura a cura di Nati per Leggere Molise presso di Gemelli Molise s.p.a. (16). La sera si accende con il giovedì caraibico all’Xcalibur dalle 20.30 mentre al Binario 1 Cafè Club c’è Il Cervellone (21). Il Circolo letterario Beatnik dalle 22 propone Altera – Sperimentazioni musicali. Durante i tre giorni di festival si alterneranno performances audio-visive ed esibizioni dalle atmosfere ambient e sintetiche. In questa prima serata Lili Refrain.

Giornata dedicata alla Festa dell’albero in diverse località del Molise da Oratino a Palata, da Portocannone a Riccia, Spinete (con la II edizione di alla scoperta della pera risciola in località Fosso Fontanone dalle 10), Vinchiaturo e Termoli. Sempre in quest’ultimo comune nuovo appuntamento con “Tempi Moderni” Rassegna cinematografica vol. 7. Sarà proiettato il film Easy Rider al Cinema Oddo alle ore 18:00 e 21:00.

Prosegue a la mostra di Giuseppe Uncini presso il Museo di Arte Contemporanea. Raccoglie undici opere appartenenti ai diversi periodi della ricerca del maestro marchigiano, dalle sperimentazioni dei primi anni Sessanta, caratterizzate dall’uso del cemento armato come elemento centrale della sua scultura, alla parentesi pittorica connessa alla riflessione sulle strutture primarie e sull’ombra della metà degli anni Settanta, sino alle soluzioni più mature degli anni a cavallo tra Novanta e Duemila, in cui il rapporto con l’architettura e con lo spazio – espositivo e ambientale – è andato definendosi come fulcro della sua produzione.

