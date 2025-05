Molise: raccolti oltre 200mila kg di PFU nel 2025

ROMA – È stato presentato il nuovo Rapporto Annuale di EcoTyre 2025, con tutti i dati riferiti al 2024. In Molise, il Consorzio ha raccolto 229.390 kg di Pneumatici Fuori Uso (PFU) con 77 ritiri, avendo così raggiunto anche quest’anno gli obiettivi previsti. Sul sito del Consorzio, è possibile avere in tempo reale tutte le informazioni sui dati di raccolta mensile del Molise e di tutte le altre regioni: sono presenti tabelle e grafici sempre aggiornati per verificare l’andamento dei ritiri secondo i parametri dell’area geografica, della tipologia di PFU e dei gommisti serviti.

“Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti anche quest’anno, il nostro sistema di raccolta si è dimostrato ancora una volta capillare, coprendo ogni angolo d’Italia, garantendo un servizio efficiente anche nelle aree più remote e ai piccoli operatori, in linea con il nostro impegno di non lasciare indietro nessuno” – commenta Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – “La novità 2025 è il nuovo assistente virtuale realizzato con l’intelligenza artificiale, che permetterà di semplificare le richieste di intervento e supporto da parte dei gommisti e di aggiornarli in tempo reale sullo stato degli ordini di ritiro. Uno strumento all’avanguardia che si inserisce nel solco della trasparenza e dell’efficienza dei servizi che forniamo”

A livello nazionale

Sono stati raccolti complessivamente 44.548.474 kg di PFU con 16.316 missioni di ritiro in tutte le regioni italiane: di questi, circa 42 milioni di kg provengono dalla rete nazionale di ricambio (gommisti), 2 milioni di kg dagli autodemolitori ACI, mentre il restante proviene dai ritiri straordinari associati al progetto “PFU Zero”. Raggiunto e superato, anche quest’anno, l’obiettivo annuale di legge.

Il progetto “Da Gomma a Gomma”

EcoTyre è la prima realtà ad essersi posta l’obiettivo ambizioso di completare il ciclo della circolarità della gomma, ossia di rendere possibile l’impiego di gomma direttamente derivante da PFU per la produzione di pneumatici ed altri prodotti in gomma come tubi, guarnizioni, bitumi ed altri oggetti. Il progetto innovativo ha portato alla possibilità, per l’industria, di utilizzare il Devulprene® (materiale ottenuto devulcanizzando i granuli di PFU) nella produzione di nuovi pneumatici e altri manufatti in gomma.