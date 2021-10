A Termoli prende il via la Festa del cioccolato; a Macchiagodena Raffaele Messina presenta “Nella bottega di Caravaggio”

REGIONE – Ve nerdì 22 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Fino al 24 ottobre presso la Galleria Spazio Immagine in Vico Persichillo a Campobasso verrà esposta la mostra fotografica Randstad1969.

Presso le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, al Palazzo Gil di Campobasso, dal 2 ottobre e fino al 14 novembre, è allestita una mostra da non perdere “Yo lo Vi. Visioni di Guerra”. Si tratta di oltre quaranta incisioni di Francisco Goya e una selezione di tele e incisioni del Maestro Domenico Fratianni

Gli altri eventi

Prende il via (proseguirà fino a domenica) la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.

Alle ore 16 presso il Bosco degli Schiavoni (CB) la Festa del Bosco: giochi, attività ludiche e educazione ambientale.

Alle ore 17.30 presso l’Auditorium di Palazzo Gila Campobasso Giovanni di Tota presenta il suo libro “Ho visto i lupi volare”.

Alle ore 18, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” sarà con il narratore e saggista Raffaele Messina, che presenterà il suo libro Nella bottega di Caravaggio

C’é tempo fino al 25 Ottobre per partecipare al “Concorso fotografico Sentieri di Acqua e Pietra: il racconto di un valore per le comunità.”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 ottobre

Alle ore 17. presso l’Auditorim d’Italia di Isernia l’Accademia Italiana della Cucina presenta il volume “Cultura e Convivialità 2001-2021″

Alle ore 17 presso la Biblioteca di Venafro “Favole in biblioteca: omaggio a Gianni Rodari”: numero chiuso, prenotazione al numero 328.0279942 393.4290074 (ore serali)-

Il terzo appuntamento della Stagione concertistica degli Amici della Musica, in programma alle ore 18,30 presso il Teatro Savoia di Campobasso, vede protagonista il pianista Costantino Catena

Alle ore 22 (replica domenica alle ore 18,30 e alle ore 21,30 e lunedì alle ore 21,30) proiezione al cinema-teatro Italo-Argentino di Agnone del film “Con tutto il cuore” di Vincenzo Salemme.

26 ottobre

Il 26 e il 28 ottobre i cittadini molisani potranno pertanto partecipare al consueto appuntamento, completamente gratuito, di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria sulla tematica “Economia Personale e Familiare”.

27 ottobre

È in programma alle 9:30 nell’Auditorium della “Ex Gil” di Campobasso la cerimonia di premiazione del Concorso “Molis3SenzaSostanzeStupefacenti” promosso dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Campobasso, Procura della Repubblica e Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di I grado e agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Campobasso per l’anno scolastico 2020/2021.