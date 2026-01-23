Mostre, inaugurazioni e cinema: tutti gli eventi del 23 gennaio in Molise tra Campobasso, Termoli e Bonefro

REGIONE – La giornata del 23 gennaio offre un ricco programma culturale tra Campobasso, Termoli e Bonefro. Molisenews24.it ricorda che dalle inaugurazioni alle grandi esposizioni, fino alle proiezioni cinematografiche, il territorio propone appuntamenti per tutti gli appassionati di arte e cultura. Nel pomeriggio si parte con il cinema a Bonefro, mentre a Campobasso e Termoli proseguono le mostre che stanno animando la stagione espositiva molisana.

MOSTRE

Alle ore 18, nelle sale del Circolo Sannitico di Campobasso, inaugurazione della mostra dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen, realizzata in collaborazione con Marco Altobello e Fabrizio Nocera

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 23 GENNAIO

Alle 17 proiezione della Sala Consiliare di Bonefro proiezione del film “Non é vero ma ci credo non si sa mai”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 gennaio

Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)

Visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto”

24 gennaio

Ciaspolata a Campitello Matese: per info e prenotazioni coontattare il numero 3473021999

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso la grande musica del cinema con l’Orchestra Busoni diretta da Massimo Belli.

27 gennaio

La Biblioteca Perrotta di Termoli la presentazione del libro di Giovanna Giuliani, dal titolo “La natura dell’Ipoide”

30 gennaio

A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo

31 gennaio

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

15 febbraio

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli