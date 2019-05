Convegno sulla lotta alla mafia al COISP Molise. Concerto al Teatro Savoia, degustazioni a Molidoc, karaoke a Binario 1

GIovedì 23 maggio con diversi eventi in Molise, in particolare a Campobasso che ospita nella mattinata un convegno sulla lotta alla mafia. Dalla strage di Capaci ai giorni nostri. Strumenti legislativi innovativi per il contrasto efficace.

In serata nel capoluogo diversi appuntamenti dalla finale del campionato Promozione di basket tra Campobasso e Venafro a un nuovo concerto di Primavera questa volta sul tema la mafia non ha suoni e ancora karake al Binario 1 e due party per universitari al Bahia cafe e Invidia show club.

A Termoli segnaliamo un appuntamento con le degustazioni a Molidoc mentre a Terra Mia ristorante di Agnone sarete catturati dal gusto dello spinarolo.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 23 MAGGIO 2019

AGNONE

A tutto funghi bis – Terra mia ristorante braceria (20)

CAMPOBASSO

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

Dalla strage di Capaci ai Giorni Nostri. Evoluzione Normativa – Il COISP Molise per Il Sociale (10–14)

Una pianta per amica – Bootleg té caffé infusi (18.30)

Basket Campobasso vs Venafro finale campionato Promozione – Palavazzieri (20.30)

Thursday karaoke night – Binario 1 caffe’ club (21)

Concerti di primavera. La mafia non ha suoni, Giornata in memoria di Giovanni Falcone – Teatro Savoia (21)

Il giovedì univerisario – Bahia Café (22)

Unimol party, la festa degli studenti – Invidia show club (23.45)

LARINO

La Carrese di San Pardo. I fiori di San Pardo: i fiori, il canto, le tradizioni dell’antica Larino – Atrio Palazzo Ducale (17.30)

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

Il Maggio dei Libri Sangiacomese -Presso Sede Associazione San Giacomo UnicaMente (15.30)

TERMOLI

A tutta vista – Ottica Mascitto (dalle 9)

Degustazione molisana – Molidoc (21)

TRANSUMANZA