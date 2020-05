Mago Jeck con il suo spettacolo in serata, corso di educazione alimentare, danza e djset tra gli appuntamenti del 23 maggio

REGIONE – Sabato 23 maggio 2020 con nuovi eventi in Molise, ancora prevalentamente online per via della graduale riapresa delle attività. Tra quelle riaperte troviamo il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona.

Su Termoliwild (facebook @termoli.wild) spettacolo di spettacolo di magia del Mago Jeck dalle 21.15. Sulla pagina disponibili allenamenti a corpo libero diretti dalla Dr.ssa Grazia Lecce presso la palestra As.d. Malibù Academy Termoli (CB): lezione 9. Informazioni anche su riabilitazione e il ruolo del Fisioterapista,Quali sono Patologie muscolo-scheletriche più diffuse, come trattare e prevenire le Principali Patologie più diffuse, autoposture per rinunciare ai dolori muscolari quotidiani. Nel pomeriggio invece torna Luca Canale con il Canto Libero.

Webinar sul tema “Scegli di mangiare sano. Corso di Educazione Alimentare” a cura della dietista Eleonora Iorio dalle 17. Si affronteranno in modo pratico argomenti come nutrienti necessari per l’organismo, migliori metodi di cottura, porzioni consigliate, parlando di come fare una spesa consapevole al supermercato, come abbinare gli alimenti in modo specifico con esempi di spuntini e pasti. Corso a pagamento 15 euro (iscrizione: https://forms.gle/xWxwycdDcHSen96K6).

Dalle ore 21 alle 22 sulla pagina di Dj Lino Di Domenico nuovo dj set online sulla sua pagina Facebook @djcoccolino.

Per gli amanti della danza suggeriamo di seguire su ON Dance Instagram. Il programma odierno prevede alle 14.30 workshop stile Bigonzetti con Stefania Figliorossi, alle 16 street jazz con Bill Goodson quindi alle 17.30 classico avanzato con Julie Kent e alle 19 pointe work con Misa Kurunaga.

“Crocia@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua” è l’iniziativa che porterà una serie di event fiinalizzati a diffondere la storia e la cultura della città di Campobasso in un modo del tutto innovativo.

Ricordiamo che fino al 30 maggio si può ancora partecipare al contest online “Zona Rossa” per raccogliere e promuovere le storie visive dei molisani sulla loro esistenza ai tempi del Coronavirus tra le proprie mura domestiche.

PROSSIMI EVENTI

Il 24 maggio su Termoliwild alle ore 19 c’è Ylenia Paladino con il suo angolo su pittura e mosaici.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.