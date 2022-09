Wood and food a Borgo Faieti. A Campobasso fa tappa il Circo Paolo Orfei; mostre a Bonefro, Termoli e Campobasso

REGIONE – Venerdì 23 settembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Penultimo giorno per visitare, presso l’ex Convento Santa Maria delle Grazie. a Bonefro, la mostra 1+1 degli artisti-coniugi Michele Carafa e Sara Pellegrini. Ingresso libero.

Fino al 30 settembre mostra personale a cura di Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei a Termoli, alla Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo. Orario 18.30-21.30.

Fino all’8 ottobre, a Palazzo Gil a Campobasso, Fausto Podavini presenta la mostra “Mirella. Una storia di Alzheimer e d’amore”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE

Per il mese di settembre l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato di eventi e incontri. Oggi passeggiata al quartiere San Giovanni.

Fino al 26 settembre, nella zona industriale Pesco Farese Ripalimosani, viale Unità D’Italia (fronte ATM), a Campobasso, il grande show del Circo Paolo Orfei.

Wood and music a Borgo Faieti: stand gastronomici dalle 18.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 settembre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta al Volturno (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “La via del tartufo”: ricerca nel bosco e degustazione – Alle 10.00 a Busso (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Alle ore 17,30, nel Castello di Macchiagodena, si tiene la presentazione del libro, dal titolo “Genius loci. Portami un libro e ti regalo l’anima. Ospiti, non turisti. Macchiagodena, 2021”.

Alle 20, al Teatro Savoia di Campobasso, va in scena La Traviata.

25 settembre

Sul Tratturo Lucera-Castel di Sangro , torna l’escursione da “Castello a Castello, Torella Del Sannio / Castropignano. Per iscrizioni contattare il numero 328 763 9268.

Passeggiata in vigna durante la vendemmia, con visita in cantina e degustazione – Alle 10.00 a Baranello (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Alle ore 18.00, presso il Cinema S. Antonio di Termoli, concerto d’apertura della XVIII edizione di Termoli Musica 22 con il Maestro Enzo Turriziani (trombone) accompagnato da Désirée Scuccuglia (pianoforte).

Alle 20, al Teatro Savoia di Campobasso, va in scena La Traviata.

28 settembre

Il Mistero delle Voci Bulgare (Le Mystere des Voix Bulgares) sarà ospite di Poietika Art Festival sul palco del Teatro Savoia a Campobasso.

1 ottobre

UrbanTrek nel “Borgo del Merletto”: passeggiata nel centro storico – Alle 17.00 a Isernia

Escursione su Monte Miletto: trekking in vetta – Alle 9.00 a Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

2 ottobre

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

8 ottobre

Trekking “Al chiar di luna”: passeggiata serale con aperitivo – Alle 20.00 a Macchia d’Isernia (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

9 ottobre

Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Il bramito del cervo”: passeggiata silenziosa nel PNALM a Valle Fiorita – Alle 14.00 Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

15-16 ottobre

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.

15 ottobre

Trekking “La via del tartufo”: ricerca nel bosco e degustazione – Alle 10.00 a Busso (CB), Escursione su Monte Miletto: treªkking in vetta – Alle 9.00 a Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

16 ottobre

Passeggiata in vigna durante la vendemmia, con visita in cantina e degustazione – Alle 10.00 a Baranello (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

22 ottobre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

23 ottobre

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Colori d’autunno”: passeggiata su Colle dell’Orso – Alle 10.00 a Carpinone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

29 ottobre

“A passo d’Asino”: trekking con asinelli e aperitivo in uliveto – Alle 9.30 a Fornelli (IS)

Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

30 ottobre

“I sentieri dell’olio”: passeggiata tra gli uliveti frentani con degustazione e musica – Alle 9.30 a Larino (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.