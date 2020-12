Tante le Sante Messe di Natale trasmesse in diretta streaming: su tutte quella celebrata da Papa Francesco alla Basilica di San Pietro

REGIONE – Giovedì 24 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

É la vigilia di Natale e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza, in un anno così complicato in cui i posti nelle Chiese sono contingentati. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Si comincia nel pomeriggio alle ore 16.30 dal Santuario della Santa Casa di Loreto con la Messa della Vigilia e benedizione del Bambinello del Presepe in diretta streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; la Messa della vigilia sarà invece alle 20 con le medesime modalità. Dalle ore 17 dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa della vigilia su www.porziuncola.org/web-tv.html e alle 20 la Messa di Natale. Alle 17.30 (e alle ore 19) Messa della vigilia in diretta streaming su www.bonaria.eu. in diretta dal Santuario di Nostra Signora di Bonaria di Cagliari e dalla Nostra Signora delle Genti a Strà su www.madredellegenti.org e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA. Alle 18.30 dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia di Torino su Youtube con accesso dal sito www.srita.it la Messa vespertina in diretta streaming.

Il momento clou della giornata sarà la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco in diretta dalla Basilica di San Pietro all’insolito orario delle 19.30 per via del coprifuoco imposto ale Autorità italiane per contrastare la diffusione del Coronavirus: il rito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News e sul canale YouTube di Vatican Media.

Sempre alle ore 19,30 Messa in streaming dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino su www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Alle 20 Messa di Natale dalla Cattedrale di Bologna sul portale diocesano www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”; dal Santuario di Nostra Signora della Guardia, invece, la Messa della Vigilia arà trasmessa trasmessa online sul sito www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook SantuarioGuardia. E ancora dal Santuario di Oropa sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official; dalla Cattedrale di Torino in diretta streaming su YouTube (https://youtu.be/5ZHkSU1AULg), dalla Cattedrale di Carpi su www.tvqui.it) e dalla parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute di Torino sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia. Alle ore 20.30 Messa nella Notte di Natale in diretta dal Duomo di Milano in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano e dalla Cattedrale di Prato in streaming su www.tvprato.it/guarda-la-diretta.

Per gli altri appuntamenti di giornata segnaliamo che alle ore 17.30 su in streaming su https://www.youtube.com/watch?v=o1jXudj81lY&feature=youtu.be Teatrodaccapo presenta la narrazione “Ma solo le renne volano a Natale?”, interpretata da Max Fenaroli e Marcello Nicoli con Michele Gentilini alla chitarra. Alle 18 gli allievi di Bach Street School vi danno appuntamento online per vivere insieme la magia del Natale attraverso la Musica. Per partecipare: https://linktr.ee/BachStreetSchool

Alle 22, dall’Auditorium del Parco della Musica di Roma, Ambrogio Sparagna apre le danze con una produzione originale, un concerto di musica popolare dedicato ai suoni del Natale in particolare del Lazio ma anche di Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia. Uno spettacolo che mette al centro le voci, gli strumenti musicali, i suoni del Natale attraverso coppie di giovani interpreti che rinnovano la tradizione e ci fanno entrare in quello straordinario e affascinante mondo di suoni che quest’anno rischia di restare in silenzio.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, una breve anticipazione di cosa accadrà a Natale. Alle 17 sul canale YouTube di A-Novara – https://youtu.be/2X4L9jxQhME andrà in scena “Canto di Natale” di Charles Dickens, il racconto più famoso nel mondo sui temi popolari di questa festa. Narra del vecchio ricco tirchio Ebenezer Scrooge che nella fantastica notte viene visitato da tre spiriti, il Natale del passato, il Natale del presente e quello del futuro. Alle 18 l’Orchestra di Padova e del Veneto propone sulla pagina Facebook del Comune di Padova la diretta del Concerto di Natale – streaming, eseguito nella suggestiva cornice della Cattedrale. In programma musiche di Mozart, eseguite dall’Orchestra diretta da Luca Oberti e con la partecipazione del soprano Michela Antenucci.