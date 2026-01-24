Scopri gli eventi culturali del 24 gennaio in Molise: mostre, presentazioni di libri e musica dal vivo tra Campobasso, Termoli e Larino

REGIONE – Il 24 gennaio si presenta come una giornata densa di appuntamenti culturali sparsi tra Campobasso, Termoli e Larino, offrendo al pubblico una serie di proposte che spaziano dall’arte contemporanea alla grande tradizione pittorica, dalla letteratura alla musica dal vivo. Molisenews24.it ricorda che é un’occasione ideale per chi desidera ritagliarsi del tempo per scoprire mostre, assistere a presentazioni di libri o lasciarsi avvolgere dalle atmosfere del cinema reinterpretate in chiave sinfonica. Un calendario vario e vivace che invita a vivere la cultura in tutte le sue forme.

MOSTRE

Ultimo giorno, presso il MACTE di Termoli, per visitare la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 24 GENNAIO

Presso la Biblioteca diocesana “Mons. Biagio D’Agostino” di Larino, don Nicola Mattia presenta il libro “L’Angelo di San Camillo de Lellis” (ciclo “Un libro per coltivarsi”).

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso la grande musica del cinema con l’Orchestra Busoni diretta da Massimo Belli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 gennaio

Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)

Visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto”

All’Alphaville arriva “I colori del tempo”, commedia campione d’incassi in Francia

26 gennaio

All’Alphaville arriva “I colori del tempo”, commedia campione d’incassi in Francia

27 gennaio

La Biblioteca Perrotta di Termoli la presentazione del libro di Giovanna Giuliani, dal titolo “La natura dell’Ipoide”

30 gennaio

A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo

31 gennaio

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

15 febbraio

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli