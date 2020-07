Si apre a Oratino il Beer Fest, musica live a Isernia. Degustazioni a Campobasso e cena spettacolo con Peppe&Checco a Termoli

REGIONE – Venerdì 24 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni. Il 24 e 31 luglio a Oratino seconda edizione dell’Oratino Beer Fest in contrada Peschiatura.

Presentazione di “Sarah, La ragazza di Avetrana” alle 18 in Piazza Celestino V a Isernia. Al Klés Five invece la musica degli Onda d’Urto dalle ore 21.30.

Al Drop di Campobasso dalle 20 seconda guest della drop family con ospite Marco Vitale, esperto in torrefazione e selezione di caffe, premiato caffettiere dal “la Republica” tra I migliori 10 d’Italia. Tante le suggestioni alcoliche e gli specialty coffee provenienti da tutto il mondo per una serata unica nel suo genere. I Due Fuochi di Campobasso propongono il menù del venerdì con calamarata con ragù di pescatrice e polpette di branzino in umido (15 euro, prenotazioni al 349.1510325 – 393.9572881). Alla Piazzetta Colombo dalle 17 cocktail, dai drink alle miscele corroboranti, per tutta l’estate, per finire agli shot più invitanti da bere tutto d’un fiato. Finger Food fino al 26 luglio a Bibenda Galleria del Vino a Campobasso. Dalle 19 alle 22 degustazioni e aperitivo finale (info al 338.7588929 – 377.0898581).

Passiamo a Termoli con Beer Reggae alla Birreria Luppolover (prenotazioni al 3296123953). Cala dei Longobardi propone un happy hour Red Bull con 3 birre a 5 euro e 3 vodka Red Bull a 12 euro. Tornano le passeggiate serali dalle 22 nel Borgo Antico con prenotazione obbligatoria (324.9517836). Cena con musica live alla Torretta dalle 21 mentre il Newmanbar dalle 20.30 propone la cena spettacolo con Peppe&Checco show per la gioia dei più grandi e soprattutto dei più piccoli. Prezzo bambino 10 euro con panino con Hamburgher, Patatine Fritte e bevanda a scelta). Sconti per le famiglie numerose e prenotazione obbligatoria. Mago Peppe 339.2290748 – Mago Checco 339.6702493.

Fino al 26 luglio seminario residenziale a Carpinone. Seminario sul florovivaismo dal titolo “Innovazione, sperimentazione, ricerca, sistemi organizzativi: parole chiave per una filiera florovivaistica forte, organizzata e competitiva e per discutere insieme di prospettive” al Grand Hotel Rinascimento a Campobasso a partire dalle ore 9:30.

Ricordiamo che al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli prosegue la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Prosegue anche la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020. Sono aperte le iscrizioni fino al 10 luglio per il workshop fotografico a cura di Lello Muzio in programma con 5 incontri settimanali.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Il 25 luglio alla scoperta di Agnone e Cascate del Verrino dalle 9 alle 18. A Fornelli dalle 18.30 Lentamente … serata sotto le stelle. A Termoli presentazione del primo romanzo di Sonia Fasulo “Parlami di te”. Cena concerto a La Baita in compagnia della musica di Flavio Boltro e Maurizio Rolli (prenotazioni al 3337633390). Al Sette di Cuori di Ripalimosani Travascocks, Vasco Rossi cover band in concerto delle 21.30.

Dal 25 al 31 luglio con Antonio Meccanici “I Monti del Matese” alla scoperta dell’appennino sannita.

Domenica 26 luglio Corso base pizza napoletana amatoriale dalle 15 alle 18.30 presso il Caseificio Valle Verde. A Civitanova del Sannio escursione e yoga dalle 9.30. A Villa de Capoa Campobasso concerto di Luca Marziali (violino) e Davide Di Ienno (chitarra) alle 11.

Il 28, 29 e 30 luglio Laboratorio di scrittura estivo con Antonio Pascale a Villa de Capoa Campobasso.

Il 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto quattro giornate con partenza garantita a 25 euro. Ogni giornata un tema differente “Scapoli – Castel San Vincenzo – Fornelli”, “Altilia al chiarore della luna”, “Pietrabbondante e Agnone” e “Termoli e Larino tra olio e vino”. Prenotazioni allo 0874.453343.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Il 1° agosto escursione sotto le stelle, per conoscere stelle e costellazioni. Saliremo a Monte Campo da località Santa Lucia.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 18 luglio, 1 agosto, 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.