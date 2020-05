Si svolge in occasione della conclusione della Settimana Laudato Si’, evento su zoom. Il 24 maggio anche gastronomia, fiabe e danza

REGIONE – Domenica 24 maggio 2020 con nuovi eventi in Molise, ancora prevalentamente online per via della graduale riapresa delle attività. Tra quelle riaperte troviamo il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona.

La Diocesi di Isernia – Venafro organizza alle 21, in occasione della conclusione della Settimana Laudato Si’, una veglia di preghiera durante la quale i cattolici si sono uniti in solidarietà per un futuro più giusto e sostenibile. Per partecipare all’evento seguire il link di zoom https://us02web.zoom.us/j/83993596355 (collegamento disponibile dalle 20.40).

Su Termoliwild (facebook @termoli.wild) le ricette di Giuliana Ragone che oggi propone spaghetti fatti in casa allo scoglio. Alle 15 lo smonta bulli per l’angolo delle fiabe ai bambini quindi Radio Wild con dj Vinx alle 18 e la rubrica “La pittura e i mosaici” a cura di Ylenia Paldino alle 19.

Per gli amanti della danza suggeriamo di seguire su ON Dance Instagram. Il programma odierno prevede alle 11 classico avanzato con Alessandro Tiburzi quindi alle 15 sbarra pointe work con Mara Galeazzi e alle 17 contemporaneo con Francesco Annarumma.

“Crocia@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua” è l’iniziativa che porterà una serie di event fiinalizzati a diffondere la storia e la cultura della città di Campobasso in un modo del tutto innovativo.

Ricordiamo che fino al 30 maggio si può ancora partecipare al contest online “Zona Rossa” per raccogliere e promuovere le storie visive dei molisani sulla loro esistenza ai tempi del Coronavirus tra le proprie mura domestiche.

PROSSIMI EVENTI

Il 24 maggio su Termoliwild alle ore 19 c’è Ylenia Paladino con il suo angolo su pittura e mosaici.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.