REGIONE – Venerdì 24 marzo 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 28 Marzo al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Il mio corpo é un campo minato” con “Il mio corpo orari: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, Sabato e domenica dalle 10.30 alle 13:00

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

Dal 30 marzo fino al 1° aprile, presso il Castello Svevo di Termoli, saranno esposti tutti gli elaborati e i disegni del concorso JacovitTi Amo. La mostra resterà aperta, nei giorni indicati, dalle ore 17 alle ore 20.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 24 MARZO

Al Centro Visitatori delle Riserva MAB di “Montedimezzo” a Vastogirardi il convegno organizzato dai Carabinieri Forestali e l’Unimol dal titolo “I boschi e il ciclo idrogeologico”

Alle ore 18.00, presso la sala Alphaville dell’ex Onmi a Campobasso, presenterà in anteprima i video che raccontano tre delle manifestazioni religiose e culturali più importanti del capoluogo di regione.

Alle 21 al Teatro Italo Argentino di Agnone va in scena “Buoni da morire” con Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 marzo

Si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Dalle ore 10, l’ufficio postale di Campobasso Centro (via Pietrunto) ospiterà un concerto di musica classica tenuto dagli allievi del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso.

Alle ore 16.00, presso palazzo Bonanni di Agnone si terrà la premiazione della prima edizione del concorso poetico nazionale dedicato alla giornalista agnonese Laura Carosella.

Per le ore 16 l’associazione Avis Bonefro ha organizzato un importante convegno sulla salute del cuore nel quale interverranno medici specialisti.

Alle 17.30 presso il Cinema Teatro Lumiere di Isernia va in scena “La valigia sul letto“, commedia brillante in due atti.

Alle 19 nella Biblioteca Diocesana di Larino presentazione del libro “Pietro Ramaglia Ripabottoni 1802 – Napoli 1875” di Gabriella Paduano e Don Gabriele Tamilia.

Alle 19 e 30, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano, il primo evento musicale tartagato Jamme Bbelle: l’Omaggio a Morricone ad opera dell’Orchestra di fiati e percussioni del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso e del Coro dauno ‘U. Giordano’ di Foggia.

26 marzo

Escursione nella Riserva Orientata di Pesche. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 3287639268 e 3201818141.

Appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Al Teatro Risorgimento di Larino, alle 18, si potrà assistere a ‘Miseria e Nobiltà’, l’esilarante commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta.

Alle 18, al Teatro Savoia di Campobasso, l’ISA in concerto con il pianista Andrea Bacchetti.

Alle 21 concerto di Simona Boo allo Zero Nove Locale Locale di Campobasso.

Alle 21 Concerto napoletano di Lina Sastri all’Auditorium d’Italia di Isernia.

30 marzo

Dalle ore 16 in programma l’incontro online dal titolo “Non profit ed imprese: come creare solidi legami?”, con due esperti di raccolte fondi e progettazione sociale

1 aprile

Alle 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli si terrà il convegno dal titolo “Concessioni demaniali marittime: una storia infinita”.

Disponibili online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere allo spettacolo “Sono cambiato” che il comico Angelo Duro terrà il 1° aprile a Isernia all’Auditorium Unità d’Italia.

Al Teatro Savoia di Campobasso Sergio Castellitto porterà in scena “Zorro”, scritto da Margaret Mazzantini.

11 aprile

A Isernia ha inizio il corso di inglese livello A2: avrà la durata complessiva di 24 ore e sarà suddiviso in 12 lezioni da due ore ognuna, dalle 17 alle 19. Come iscriversi.

15 aprile

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.