Gli orari delle Sante Messe. Ultimo giorno a Termoli della Festa del cioccolato e a Campobasso della mostra Randstad69

REGIONE – Domenica 24 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Ultimo giorno per visitare, presso la Galleria Spazio Immagine in Vico Persichillo a Campobasso, la mostra fotografica Randstad1969.

Presso le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, al Palazzo Gil di Campobasso, dal 2 ottobre e fino al 14 novembre, è allestita una mostra da non perdere “Yo lo Vi. Visioni di Guerra”. Si tratta di oltre quaranta incisioni di Francisco Goya e una selezione di tele e incisioni del Maestro Domenico Fratianni

Gli altri eventi

Ultimo giorno della seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.

Alle 17, presso il Teatro Savoia di Campobasso, la Compagnia Teatrale Action Aid Molise porta in scena “La Bisbetica domata”

C’é tempo fino al 25 Ottobre per partecipare al “Concorso fotografico Sentieri di Acqua e Pietra: il racconto di un valore per le comunità.”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 ottobre

Il 26 e il 28 ottobre i cittadini molisani potranno pertanto partecipare al consueto appuntamento, completamente gratuito, di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria sulla tematica “Economia Personale e Familiare”.

27 ottobre

È in programma alle 9:30 nell’Auditorium della “Ex Gil” di Campobasso la cerimonia di premiazione del Concorso “Molis3SenzaSostanzeStupefacenti” promosso dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Campobasso, Procura della Repubblica e Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di I grado e agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Campobasso per l’anno scolastico 2020/2021.

Giornata dantesca che Unimol dedica ai 700 anni della morte di Dante, mercoledì 27 ottobre. L’evento avrà luogo nell’aula Fermi della Biblioteca dell’Università.