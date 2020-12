Tante le Messe in diretta streaming e alle ore 12 la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco; per grandi e piccini il Canto di Natale

REGIONE – Venerdì 25 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

É Natale e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza, in un anno così complicato in cui i posti nelle Chiese sono contingentati. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Si comincia alle 8 con la Messa (ripetuta alle 10, 11, 12 e 16) dal Santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova in diretta su www.santuarioguardia.it; all11e alle 16diretta streaming è anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia. Alle 8.30 Messa in diretta dal Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari; alle 9 dal Santuario di Oropa su www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official.

Alle ore 10 Messa del giorno dal Santuario della Santa Casa di Loreto in streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, dal Duomo di Trento su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it., dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino su www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Alle 10.30 Messa in diretta dalla Cattedrale di Torino su YouTube (https://youtu.be/_GaLseBwOjc) e della Madonna dei Fiori di Brà sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario. Alle 10.45 Messa del Giorno in streaming dalla Cattedrale di Carpi su www.tvqui.it.

Alle ore 11 il Pontificale dal Duomo di Milano in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano; Messa dal Santuario Natività di Maria – Regina Montis Regalis di Vicoforte la Messa in diretta streaming su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/ e dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia di Torino su Youtube con accesso dal sito www.srita.it. Alle ore 11.30 dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa del giorno celebrata in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html.

Alle ore 12 Papa Francesco terrà il tradizionale messaggio natalizio e la benedizione Urbi et Orbi, che potranno essere seguiti su Rai Play e pagina fb e youtube di Vatican News.

Nel pomeriggio, alle 17.30 la Messa di Natale celebrata nella Cattedrale di Bologna in diretta streaming sul portale diocesano www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte” e da Nostra Signora delle Genti a Strà su www.madredellegenti.org e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA. Alle ore 18 Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti dalle 13 in Piazza Duomo a Milano un evento online per vivere le emozioni del Natale; basterà collegarsi alla pagina Music Live Concerts. Alle 17 sul canale YouTube di A-Novara – https://youtu.be/2X4L9jxQhME andrà in scena “Canto di Natale” di Charles Dickens, il racconto più famoso nel mondo sui temi popolari di questa festa. Narra del vecchio ricco tirchio Ebenezer Scrooge che nella fantastica notte viene visitato da tre spiriti, il Natale del passato, il Natale del presente e quello del futuro. Contemporaneamente sulla pagina Facebook Animazione Socio Culturale Trezzano Sul Naviglio la lettura corale di “Come il Grinch rubò il Natale“. Alle 18 l’Orchestra di Padova e del Veneto propone sulla pagina Facebook del Comune di Padova la diretta del Concerto di Natale – streaming, eseguito nella suggestiva cornice della Cattedrale. In programma musiche di Mozart, eseguite dall’Orchestra diretta da Luca Oberti e con la partecipazione del soprano Michela Antenucci.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, una breve anticipazione di cosa accadrà il giorno di Santo Stefano. Alle ore 16 su https://nelsalottocon.it/streaming/ il Canto di Natale, liberamente ispirato al racconto di Charles Dickens, è un musical dinamico e coinvolgente. Alle ore 21 dalla Chiesa barocca di San Giuseppe ad Alba, scrigno d’arte e di acustica, le musiche di Johann Sebastian Bach con Andrea Bacchetti al pianoforte si intrecceranno allo straordinario racconto natalizio Cristallo di rocca di Adalbert Stifter, attraverso la narrazione di Dino Bosco; su https://www.youtube.com/channel/UC802hgSqfQScB5CFKMSOwqw