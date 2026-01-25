Eventi in Molise di oggi 25 gennaio 2026: tra mostre, teatro e cinema

Mostra sull’Impressionismo al Campobasso, visite guidate, teatro a Larino e la commedia francese “I colori del tempo” all’Alphaville

REGIONE – La giornata del 25 gennaio si apre all’insegna della cultura, con appuntamenti che abbracciano arte, teatro e scoperta del territorio. Molisenews24.it ricorda che a Palazzo GIL di Campobasso si può visitare la mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, un’occasione preziosa per immergersi in uno dei movimenti artistici più rivoluzionari di sempre.

Accanto all’esposizione, il calendario propone altri eventi da non perdere: una visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso, l’arrivo al Teatro Risorgimento di Larino dello spettacolo “Anime in Affitto”, e la proiezione all’Alphaville della commedia francese campione d’incassi “I colori del tempo”. Una giornata ricca di stimoli per chi vuole vivere la cultura da prospettive diverse.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 GENNAIO

Visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto”

All’Alphaville arriva “I colori del tempo”, commedia campione d’incassi in Francia

