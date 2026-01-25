Mostra sull’Impressionismo al Campobasso, visite guidate, teatro a Larino e la commedia francese “I colori del tempo” all’Alphaville
REGIONE – La giornata del 25 gennaio si apre all’insegna della cultura, con appuntamenti che abbracciano arte, teatro e scoperta del territorio. Molisenews24.it ricorda che a Palazzo GIL di Campobasso si può visitare la mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, un’occasione preziosa per immergersi in uno dei movimenti artistici più rivoluzionari di sempre.
Accanto all’esposizione, il calendario propone altri eventi da non perdere: una visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso, l’arrivo al Teatro Risorgimento di Larino dello spettacolo “Anime in Affitto”, e la proiezione all’Alphaville della commedia francese campione d’incassi “I colori del tempo”. Una giornata ricca di stimoli per chi vuole vivere la cultura da prospettive diverse.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 25 GENNAIO
Visita al Convitto Mario Pagano di Campobasso
Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto”
All’Alphaville arriva “I colori del tempo”, commedia campione d’incassi in Francia
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
26 gennaio
All’Alphaville arriva “I colori del tempo”, commedia campione d’incassi in Francia
27 gennaio
La Biblioteca Perrotta di Termoli la presentazione del libro di Giovanna Giuliani, dal titolo “La natura dell’Ipoide”
30 gennaio
A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo
31 gennaio
L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso
I Fyochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio
Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale a Ripamolisani
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli